Saisonstart im Erlebnis-Garten

Karben. Am 1. Mai beginnt die Saison im Rapp’s Natur-Erlebnis-Garten am Selzerbrunnen. Der Garten neben dem Jukuz-Gelände lädt zum Spazieren und Verweilen ein an Sonn- und Feiertagen zwischen 14 und 17 Uhr. Nicht nur Augen und Nase erleben die Vielfalt der Natur, ein Barfußpfad lädt zum Spüren ein, im Naschgarten können je nach Saison Früchte probiert werden.

Der Apothekergarten mit seinen Heilpflanzen wurde neu gestaltet. Ebenfalls neu ist eine Schauklotzbeute. Zudem wurden die Wege durch den Garten mit neuem Rindenmulch versehen. red