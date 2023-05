Polizei codiert Fahrräder

Eine kostenfreie Möglichkeit, Fahrräder und E-Bikes codieren zu lassen, bietet die Polizei am Mittwoch, 7. Juni, zwischen 9 und 15.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Karben Mitte (Am Breul 3) an. Während der Aktion gravieren die Beamten im Fahrradrahmen eine Kennzeichnung ein. „Diese kann potenzielle Diebe von vorneherein abschrecken“, informiert die Polizei Mittelhessen.

Sollte ein codiertes Fahrrad gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. „Auf diese Weise können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.“ Wer sein Rad sichern möchte, muss vorab einen Termin reservieren, Telefon: 0 60 39/48 16 40.

Zum Codieren ist das zu kennzeichnende Fahrrad oder E-Bike mit einem Eigentumsnachweis mitzubringen. Für Leasing-Räder sei die Erlaubnis des Eigentümers notwendig. Am Rad, das die Nummer erhalten soll, sollte alles, was am oberen Sattelrohr befestigt ist, abgenommen werden. E-Bike-Besitzer müssen den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus mitbringen.

„Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt derzeit nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. red