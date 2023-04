Passionsspiel am Karfreitag

Am Karfreitag, 7. April, lädt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Karben zu drei Gottesdiensten mit Abendmahl ein. Der Gottesdienst in Okarben mit Passionsspiel und dem Chor beginnt um 10 Uhr. In Burg-Gräfenrode wird ab 11 Uhr ebenfalls ein Passionsspiel aufgeführt, Selina Roßgardt und Anja Jünger singen. Beide Feiern gestaltet Pfarrer Eckart Dautenheimer.

Pfarrerin Nadia Burgdorf und Sängerin Andrea Grob haben den Gottesdienst in Rendel vorbereitet, der um 11 Uhr beginnt. red