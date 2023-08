NACHRICHTEN

Kostenloses Yoga im Freien

Rosbach. Wer während der Sommerferien mit Yin Yoga, Atemübungen und einer geführten Meditation ins Wochenende gehen will, und Yoga im Freien erleben möchte, sollte sich freitags von 17 bis 18 Uhr zum kleinen Teich hinter der Nieder-Rosbacher Wasserburg begeben. Dort bietet das Yogastudio Hoffmann für alle, die Entspannung suchen, kostenlose Schnupperstunden an. Mitzubringen sind eine Yogamatte und eine Decke. sky

Landtagskandidat der SPD macht Hausbesuche

Karben. Am Montag, 7. August, wird der SPD-Landtagskandidat Matthias Körner ab 15 Uhr in Klein-Karben Hausbesuche machen. Dabei stellt sich Körner, der für seine Partei am 8. Oktober zur Landtagswahl antritt, den Wählerinnen und Wählern vor. Sein Fachgebiet sind Themen der Berufsbildung. red

Heimatmuseum ist am Sonntag geöffnet

Karben. Der Museumsdienst des Karbener Geschichtsvereins ist am Sonntag, 6. August, wieder aktiv. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können die Exponate des Geschichtsvereins im Landwirtschafts- und Heimatmuseum des Degenfeldschen Schlosses in Groß-Karben besichtigt werden. Hinweise zu Öffnungszeiten und Vorträgen auf der Homepage des Vereins unter www.karbener geschichtsverein.de. Führungen können vereinbart werden. Der Eintritt ist kostenlos. red