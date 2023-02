NACHRICHTEN

Zum Heringsessen bei den Naturfreunden anmelden

Karben . Das Naturfreundehaus in Karben ist wieder geöffnet. Die Aktiven bieten auch wieder einige Aktionen an. Am Aschermittwoch, 22. Februar, laden sie zum Heringsessen ins Naturfreundehaus am Heitzhöferbach zwischen Petterweil und Okarben ein. Gäste sind an dem Tag ab 18 Uhr willkommen. Damit die Organisatoren besser planen können, ist eine Anmeldungen erforderlich. Die Anmeldeliste liegt noch bis zum Sonntag, 12. Februar, im Naturfreundehaus aus. red