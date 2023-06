Literaturforum mit neuem Angebot

E.T.A. Hoffmann. Preußischer Jurist und deutscher Romantiker“ steht am Donnerstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr beim nächsten Treffen des Karbener Literaturforums im „Kuhtelier“ in Groß-Karben auf dem Programm.

„E.T.A. Hoffmann wird thematisch auch der Startschuss für ein neues Veranstaltungsformat sein, die ,Akademische Matinee’“, schriebt Dieter Körber, Vorsitzender des Literaturforums.

Auf Initiative von Michael Rettinger sei das Literaturforum im vergangenen Jahr der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften (ALG) beigetreten. Dieses Netzwerk sei mit einer enormen wissenschaftlicher Expertise verbunden. Mit dem neuen Format werde dieses Netzwerk genutzt. Gast der ersten Matinee am Sonntag, 16. Juli, 11 Uhr, im „Kuhtelier“ wird Jörg Petzel sein. Er ist Vizepräsident der in Bamberg ansässigen E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft. Da sei es vorteilhaft, dass das facettenreichen Werk E.T.A. Hoffmanns schon im Literaturtreff im Mittelpunkt stehe.

Hoffmann habe ein feines Gespür für die Untiefen der menschlichen Seele und übersetze sie in Motive wie das des Doppelgängers und des Dämonischen. Edgar Allan Poe, Nikolaj Gogol oder Fjodor Dostojewski seien von Hoffmann beeinflusst. Das literarische Programm des Literaturtreffs am Donnerstag, 29. Juni, umfasse eine Lesung aus „Klein Zaches genannt Zinnober“, Passagen aus „Der Sandmann“, aus dem Roman „Die Elixiere des Teufels“, der Hoffmans zweifelhaften Ruf als „Gespenster-Hoffmann“ begründet habe, wie Körber informiert. Das literarische Programm schließe mit „Meister Floh - Ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde“. Wie immer werden die Vorträge musikalisch in einen stimmungsvollen Abend eingebettet. red