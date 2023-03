Kunst der Ausreden

Teilen

Die Kulturinitiative Karben lädt zum Kabarett „Ausreden“ von Volkmar Staub am Freitag, 31. März, um 20.30 Uhr in der Kulturscheune des Jugendkulturzentrums Karben. Brunnenstr. 2, ein. Die Kulturinitiative schreibt: „Privat wie politisch. Tagespolitisch immer aktuell, aber auch etwas tiefer schürfend, schaut Staub in Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Alltag den ,Vollpfosten‘ auf die ,Pfo(s)ten‘.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es über www.kik-karben.de oder unter 01 77/2 72 70 52. red