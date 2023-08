„Karben Open Air“ kann beginnen

Während der Aufbauarbeiten: Die drei Vereinsvorstände Lena Rockel, Martin Schuster und Tobias von Fichte (vorne). Auf der Bühne freiwillige Helfer und Azubis der Karbener Firma „satis & fy“. niehoff © Jürgen W. Niehoff

Heute ist es endlich wieder so weit: Das Karben-Open-Air-Festival öffnet seine Tore auf dem Jukuz-Gelände in Groß-Karben. Auf zwei Bühnen werden ab 16.30 Uhr und an den zwei folgenden Tagen 30 Bands aus nah und fern auftreten. Am Sonntag gibt es zudem wieder ein Familienfest, das von der Stadtkapelle eröffnet wird. Und das Wetter scheint laut Vorhersage mitzuspielen.

„Der Vorverkauf ist bombig gelaufen. Wir sind schon jetzt fast ausverkauft“, freut sich Lena Rockel. Mit Julian Honndorf, Martin Schuster und Tobias von Fichte bildet sie den Vereinsvorstand der Kulturscheune Karben. Mehr als 4000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren an diesem Wochenende zum Festival „Karben Open Air“ (KOA). Und um das überaus ambitionierte Programm möglichst pannenfrei über die Bühne zu bringen, haben sie eine Helferschar von über 200 Freiwilligen, die genau wie Rockel, von Fichte, Honndorf und Schuster einfach Spaß an dem Festival haben.

Zur Hilfe kommt ihnen dabei das Programm der Bundesregierung „Aufholpaket kulturelle Bildung“, das den Arbeitgeber Arbeitsausfälle infolge von Hilfsdiensten ersetzt. Und so erklärt sich auch das Gewusel auf dem Festivalgelände an einem normalen Werktag, an dem Dutzende von Helfern mit dem Aufbau der Bühnen und Zelte beschäftigt sind. Finanzielle, aber auch tatkräftige Unterstützung kommt auch von zahlreichen Unternehmen, Privatpersonen oder der Stadt. So engagiert sich beispielsweise das Karbener Veranstaltungsmanagement-Unternehmen „satis & fy“ unter anderem mit zwölf seiner Auszubildenden beim Aufbau der Bühnen und den anschließenden Veranstaltungen.

„Ich habe selbst die Lehre bei dem Unternehmen gemacht und habe bei diesen Einsätzen Feuer für das Festival gefangen. Seither organisiere ich den Lichtaufbau mit“, berichtet Martin Schuster. Er hat seine Lehre längst abgeschlossen und verbringt nun viel Freizeit mit organisatorischen Dingen für die seit 2006 regelmäßig stattfinden Karben-Open-Air-Festivals.

„Es gibt Momente, die bleiben für immer in Erinnerung. Und genau diese Momente möchten wir unseren Gästen auf dem Festival schenken. Momente voller Musik, Freude und Gemeinschaft, die noch lange nachhallen werden“, meint Vorstandsmitglied von Fichte. Dafür brauche es mehr als nur eine Bühne und ein paar Musiker. „Es braucht eine Crew, die mit Herzblut und Engagement dafür sorgt, dass alles rund äuft“, ergänzt Rockel.

Weil man inzwischen aus den vergangenen Festivals gelernt hat und die Sache immer professioneller angeht, wurden in diesem Jahr die anstehenden Arbeiten unter 18 Teams aufgeteilt. So kümmert sich ein Team um den Aufbau, eins um den Kartenverkauf, ein anderes um den Campingplatz oder die Caterer. „Das Wichtigste aber ist - und das gilt für das Festival mit seinen Besuchern genauso wie für das rund 200-köpfige Team insgesamt - das harmonische Miteinander, das sich am Ende zu einer harmonischen Festival-Familie zusammenfügt“, versichert Rockel. Das spürten auch die Besucher, deshalb könne man sich jetzt schon fast auf einen festen Besucherstamm stützen. „Wir haben sogar Besucher, die kommen für unsere Veranstaltung jedes Jahr extra aus der Schweiz angereist“, versichert von Fichte. Mit dem Wacken-Open-Air-Festival wolle man sich zwar nicht vergleichen, das sei gleich mehrere Nummern zu groß, aber hinsichtlich der familiären Atmosphäre könne man Parallelen feststellen.

Und was sagen die Azubis der Firma „satis & fy“, die kräftig beim Bühnenaufbau helfen, und zwar in ihrer Arbeitszeit und ganztägig? „Am Anfang war es ganz normaler Dienst, denn wir machen hier auf dem Gelände das, was wir auch sonst machen. Mittlerweile überwiegt aber der Spaß, und deshalb werde ich am Wochenende auch freiwillig und ehrenamtlich mithelfen“, berichtet Florian Eyer. Er ist im ersten Lehrjahr und möchte Fachkraft für Veranstaltungstechnik werden. Spaß mache vor allem die familiäre Atmosphäre. „Hier sagt nicht einer: Du machst jetzt das und dann das. Sondern hier berät man in einem Team, was zu machen ist und ob es dafür vielleicht sogar Verbesserungsmöglichkeiten gibt“, erklärt der Azubi und fügt lachend hinzu: „Darüber vergisst man sogar gelegentlich den Feierabend.“

Neben den beiden Bühnen mit ihren umfangreichen Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen mussten Zelte für die Essenausgabe errichtet, Toiletten aufgestellt und Fluchtwege markiert werden. Dabei legt der Vereinsvorstand in diesem Jahr besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und auch auf vegane Küche.

Infos zu Bands und Tickets unter karbenopenair.de.