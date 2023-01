Heute Musik im Kuhtelier

Kuhdance mit DJ Hatschi“ heißt es im „Kuhtelier“ in Groß-Karben. Immer am letzten Freitag eines Monats wird der DJ passende Musik für die Generation 50plus auflegen. Los geht es am heutigen Freitag um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, heißt es in der Einladung. red