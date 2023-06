Grillplatz im Wald gesperrt

Die Wiesen, Felder und Wälder in und um Karben sind wegen der schon länger anhaltenden Trockenheit und aktuellen Hitze sehr ausgetrocknet. Seit Wochen mangelt es an ausreichend Regen, um der Trockenheit in der Natur effektiv entgegenzuwirken. Daher besteht nun eine erhöhte Waldbrandgefahr, informiert die Stadt Karben.

Folglich hat die Stadt beschlossen, den Grillplatz im Karbener Wald bis auf Weiteres zu sperren. Es darf dort kein offenes Feuer angezündet werden, weder an den vorgesehenen Grillstellen noch an der Lagerfeuerstelle.

„Auch in den restlichen Teilen Karbens ist erhöhte Aufmerksamkeit und Zurückhaltung geboten. Daher appelliert die Stadt auch auf Privatgrundstücken auf offene Feuer zu verzichten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Zigaretten und Glasscherben sollten nicht in der Natur entsorgt werden und Autos nicht auf Wiesen geparkt werden. »Im Wald ist das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet.“ Alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher werden zudem gebeten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Wer einen Waldbrand bemerkt, wird gebeten, unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) zu informieren, appelliert die Stadt Karben.

Selbst wenn es in den nächsten Tagen zu kleineren Niederschlägen kommen sollte, wäre deren Effekt auf den ausgetrockneten Böden zunächst marginal. Der Grillplatz müsse daher erst mal geschlossen bleiben. Sobald sich die Lage verbessert und der Grillplatz wieder geöffnet werden kann, werde dies öffentlich bekannt geben. red