Gitarrist Peter Reimer zu Gast im „Kuhtelier“

Karben. Peter Reimer, mehrfach ausgezeichneter Gitarrist, Komponist und Autor ist am 11. März mit seinem „Entschleunigungskonzert“ zu Gast im „Kuhtelier“ in Groß-Karben. Gerne lasse er die inneren Saiten seiner Zuhörer klingen und dabei die Alltagsorgen und Hektik vergessen. Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Anmeldungen an: peter.mayer@ kuhtelier.

de, www.kuhtelier.de oder unter 01 73/3 14 88 85. red