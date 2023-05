Flachdach in Brand geraten

Eine dicke schwarze Rauchwolke lag am Sonntagvormittag über der Neubausiedlung an der Waldhohl in Groß-Karben. Das Flachdach eines Hauses in der Straße Talblick stand in Flammen. Der Bewohner kam gerade vom Joggen und alarmierte um 10.45 Uhr sofort die Feuerwehr.

Wie Einsatzleiter Hartmut Töpfer von der Petterweiler Feuerwehr sagte, könne man nicht genau sagen, von welcher Einrichtung der Brand ausgegangen sei. Auf dem Flachdach seien sowohl eine Photovoltaikanlage als auch gleich daneben das Außengerät einer Klimaanlage installiert. „Wir haben alles, was geht, spannungsfrei geschaltet. Aber solange die Sonne scheint, produzieren die PV-Module auch noch Strom“, erläuterte Töpfer. Die Ovag sei gerufen worden. 45 Feuerwehrleute waren vor Ort. Alarmiert worden waren auch Polizei, Notarzt, ein Rettungswagen und die Brandaufsicht des Wetteraukreises. Laut Töpfer dürfte sich der Sachschaden auf einen sechstelligen Betrag summieren. ach