Festnahmen nach Bränden

Da sie im Verdacht stehen, für mehrere kleinere Brände am vergangenen Sonntag in Karben verantwortlich zu sein, nahmen Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße zwei in Karben gemeldete 16 und 19 Jahre alte Verdächtige vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden deutlich nach Rauch riechenden Personen hatte man Feuerzeuge gefunden. Im Verlauf des Tages waren immer wieder brennende Mülleimer, Müllsäcke sowie gegen 17.

25 Uhr schließlich ein brennender Müllcontainer in der Robert-Bosch-Straße gemeldet worden, was Einsätze der Feuerwehr nach sich gezogen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden die Dienststelle am Abend schließlich wieder verlassen. Hinweise unter 0 61 01 /5 46 00. red