Exkursion für Kinder

Karben - Der NABU Karben bietet für Daheimgebliebene im Rahmen eines Sommerprogramms Aktivitäten für Jung und Alt an. Für junge Forscher gibt es am Samstag, 5. August, eine Fahrt zur „Vogelkundlichen Beobachtungsstation Untermain“ am Berger Hang bei Bad Vilbel. Dort werden seit Jahrzehnten Vögel beringt, und diese Vogelberingung ist Thema der Exkursion, die sich vor allem an schulpflichtige Kinder in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen wendet.

Am Berger Hang werden im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms Vögel mit kaum sichtbaren Netzen gefangen. Nachdem man die Art bestimmt hat, werden sie vermessen, beringt und wieder freigelassen. Dies ist für kleine Naturforscher eine Gelegenheit, einheimische Vögel auch einmal aus unmittelbarer Nähe kennenzulernen. Alle gefangenen Vögel werden eingehend erklärt und jeder Teilnehmer darf auch mal einen Vogelfuß mit einem Ring versehen.

Los geht’s bereits um 7 Uhr in Karben ab dem Parkplatz Hessenring, wo zwei Kleinbusse bereitstehen. Die Rückkehr wird am späten Vormittag sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung mit Altersangabe ist erforderlich unter karben@nabu-wetterau.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden möglich. red