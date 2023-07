Erzählcafé auf Tour

Karben - Ein Erzählcafé wird moderiert und widmet sich häufig einem bestimmten Thema. Dieses kann vorbereitet und bekannt sein oder spontan von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vorgeschlagen werden“, heißt es in einer Ankündigung des Mehrgenerationenhauses (MüZe).

Ein erstes Erzählcafé startet beim Seniorencafé am Donnerstag, 13. Juli, 14 Uhr, im MüZe in Burg-Gräfenrode. Weitere Termine sind schon festgelegt: Am Mittwoch, 19. Juli, 15 Uhr, beim Seniorencafé der evangelischen Kirchengemeinde in Groß-Karben. Weiter geht’s dann nach den Sommerferien am Mittwoch, 6. September, 14.30 Uhr, beim Seniorencafé der katholischen Kirchengemeinde in Petterweil. Am Donnerstag, 5. Oktober, 15 Uhr, wird ein Erzählcafé während des Seniorencafés von St. Michaelis in Klein-Karben angeboten.

„Jeder darf teilnehmen und ist aktiv beteiligt. Ob Teilnehmende erzählen oder zuhören, beides bewirkt die Reflexion über Werte, Normen und über das eigene Wissen und Können. Durch den respektvollen Austausch werden das Gemeinschaftsgefühl und das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Gruppe gestärkt“, heißt es in der Einladung des MüZe.

Eine Teilnahme an einem Erzählcafé bedeute zugleich die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Gäste des Erzählcafés bekommen Einblicke in fremde Lebenswelten, machen neue Begegnungen und lernen Akzeptanz, werben die Organisatoren des MüZe. red