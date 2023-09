Das erzählen die „Mutterzungen“

Literatur von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund wurde kürzlich beim Literaturforum im „Kuhteilier“ vorgestellt. Der Gitarrist Reinhardson begleitete den Abend musikalisch. Unter dem Titel „Mutterzunge - Deutschsprachige Literaten mit Migrationshintergrund“ ging es um das facettenreiche Werk deutschsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller, für die das Deutsche die zweite Sprache ist.

Alle an diesem Abend vorgestellten Autorinnen und Autoren wurden mit Literaturpreisen geehrt, etwa Emine Özdamar, die für ihren ersten Prosaband „Mutterzunge“ von 1990 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Özdamars Buch war zugleich Namensgeber für die Literaturveranstaltung. Im Türkischen sind „Zunge“ und „Sprache“ synonym.

Die erste Vorsitzende des Literaturforums, Almut Rose, begrüßte das Publikum. Annette Wibowo stellte zunächst die türkischstämmige Autorin Özdamar vor. Nach einem Überblick über Leben und Werk wandte Wibowo sich den Erzählungen um „Mutterzunge“ zu. Die Erzählerin beklagt, wie ihr im Spannungsfeld zweier Kulturen die Muttersprache fremd geworden sei, dazukomme die Entfremdung durch die politischen Verhältnisse in ihrer Heimat.

Rosie und Hans Kärcher entführten das Publikum in den entfernten asiatischen Kulturkreis. Hans Kärcher berichtete über das Leben der aus Japan stammenden Yoko Tamada und ihre Erzählung „Überseezungen“. u Rosi Kärcher trug Texte vor, die die Unterschiede der japanischen und der deutschen Sprache aufzeigten.

Claudia Weißhäupl widmete sich dem aus dem Irak stammenden Schriftsteller Abbas Khider und seinem Buch „Deutsch für alle“. Der in Berlin lebende Schriftsteller ist so mit der deutschen Sprache vertraut, dass er sich in seinen Büchern über ihre Eigenheiten lustig machen kann.

Karin Schrey trug aus dem ersten Roman „Eine Mango für Mao“ der chinesischen Autorin Wei Zhang vor. Zhang beschreibt das Leben in der Zeit der Kulturrevolution aus der Sicht eines Kindes. Sie schildert sie die groteske Heldenverehrung Maos.

Rosie Cordsen-Enslin stellte den syrisch-deutschen Schriftsteller Rafik Shami vor. 1970 verließ er sein Heimatland Syrien und wanderte nach Deutschland aus. Mit „Andere Märchen“ erschien 1978 sein erstes Buch in deutscher Sprache. Ein wesentliches Merkmal von Shamis Stil ist seine Nähe zur oralen Tradition des arabischen Geschichtenerzählens.

Als letzten Schriftsteller des Abends stellte Almut Rose Saša Stanišic vor. Rose präsentierte ihn als Sprachspieler, voll kindlicher Freude. red