Bouleturnier an Fasching

Am Sonntag, 19. Februar, veranstaltet der 1. Pétanque Club Petterweil ein Faschings-Bouleturnier. Los geht es um 11.11 Uhr in der Boulearena in Okarben an der Großgasse. Gespielt wird in der Formation Doublette supermêlée. Es besteht keine Lizenzpflicht. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Infos: info@pc-petterweil. de. red