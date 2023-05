Bilderbuchkino in der Stadtbücherei

Karben. Am Samstag, 13. Mai, findet in der Stadtbücherei ein Bilderbuchkino zum Thema Radfahren statt. Kinder von drei bis sechs Jahren können ab 15 Uhr die Geschichte „Klingeling - Fahrradfahren ist entenleicht“ anhören und ansehen. Anschließend bietet die Bücherei eine thematisch passende Bastelaktion an. Um Anmeldung wird gebeten unter unter 0 60 39/93 15 60 oder buecherei@karben.

de. red