Beratung und Reparatur

Teilen

Das Mütter- und Familienzentrum in (MüZe) Karben hat zum nächsten Termin des Reparatur-Cafés am Donnerstag, 6. April, 16 bis 18.30 Uhr im MüZe-Treff „Alte Schule“ in der Berliner Straße 12 in Burg-Gräfenrode eingeladen. Reparaturen und Beratung sind kostenfrei. Spenden seien willkommen. Ersatzteile müssen selbst mitgebracht beziehungsweise nach Absprache mit dem Team besorgt werden, heißt es in der Einladung.

Flickarbeiten und Fahrradreparaturen werden an diesem Termin nicht angeboten. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. red