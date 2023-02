Beirat plant Deutsch-AG

Karben - Der Karbener Ausländerbeirat plant, eine Arbeitsgemeinschaft zum Deutschlernen an der Kurt-Schumacher-Schule zu etablieren. Dafür sei der Ausländerbeirat Karben zurzeit im regelmäßigen Kontakt mit der Schulsozialarbeit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karben. Denn die Mitglieder des Ausländerbeirates sprechen verschiedene Sprachen. Je nach Sachlage werde der Ausländerbeirat kontaktiert und könne mit seinen Kenntnissen zwischen Eltern und Lehrern vermitteln.

Durch den Ukraine-Krieg ist die Anzahl der Kinder, die Deutsch lernen wollen und müssen, gestiegen. Im Zuge dessen sei festgestellt worden, dass viele Kinder sprachliche Probleme hätten. Daraus sei die Idee entstanden, eine Deutsch-AG mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache (DAZ) zu initiieren. Nach Angaben der Stadt seien Schulleiterin Ursula Hebel-Zipper und das Lehrerkollegium von dieser Idee begeistert. Das neue Angebot startet am Donnerstag, 9. März. Die Unterrichtszeit ist einmal in der Woche von 14 bis 15.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Schule. red