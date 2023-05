Ausflug und Andacht

Stadtradeln mit der Kirchengemeinde: Mit dem Thema „aufs Spiel gesetzt“ beschließt am Pfingstsonntag, 28. Mai, der „Etwas andere Fahrradgottesdienst“ der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde zum Staatspark Hanau-Wilhelmsbad das diesjährige Karbener Stadtradeln.

„Als Vergnügungspark für Badegäste konzipiert, zählt Wilhelmsbad zu den ersten englischen Landschaftsgärten in Deutschland und präsentiert mit dem ältesten fest installierten Karussell der Welt und dem barocken „Comoedientheater“ mehrere herausragende Vergnügungsstätten seiner Zeit“, erklärt Stephan Kuger, einer der Organisatoren. Als Gast der Radlergruppe stellt Frank-W. Blache vom Vorstand das ebenfalls in Wilhelmsbad beheimateten Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseum vor. Treffpunkt für den Start der Radtour am 28. Mai ist um 10 Uhr der Marktplatz am Karbener Weg. Weitere Mitfahrer können gegen 10.15 Uhr am Dorftreff Rendel dazustoßen. Die für Hin- und Rückweg 30 Kilometer lange Strecke beinhaltet einen Halt am „Lausbaum“. Ausflug und Andacht werden von Pfarrerin Nadia Burgdorf und Stephan Kuger gestaltet. Nach einem selbst mitgebrachten Picknick ist ein Besuch des Museums möglich, die Rückfahrt erfolgt individuell. red