Astüberhänge entfernen

Karben - Die Stadtverwaltung fordert Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken auf, den von ihrem Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum ragenden Bewuchs zu entfernen. Gemäß dem Hessischen Straßengesetz dürfen Äste und Sträucher und Ähnliches nicht von einem Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum, also auf Gehwege und/oder Straßen ragen.

Diese sind auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Zu beachten sei dabei die Regelung, dass die Gehwege in einer Höhe von 2,40 Meter sowie die angrenzenden Straßen in einer Höhe von 4,50 Meter von allen Ästen und Sträuchern freizuhalten seien.

„Aus aktuellem Anlass“ weist der Magistrat der Stadt Karben auf diese Bestimmungen hin, wie Stadtsprecher Dominik Rinkart schreibt. Er erläutert in diesem Zusammenhang außerdem, dass in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September die sogenannte Setz- und Brutzeit zu beachten sei. Allerdings seien nach dem Bundesnaturschutzgesetz Form- und Pflegeschnitte zulässig. Auch dürften Maßnahmen durchgeführt werden, „die der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen“. red