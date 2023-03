Angst vor Lärm und Wertverlust

Im Petterweiler Albert-Schäfer-Haus informieren sich rund 90 Anwohnerinnen und Anwohner über den geplanten Windpark. Nissen (2) © Klaus Nissen

Bis ins letzte Detail ließen sich am Mittwochabend Petterweiler Bürger über die Auswirkungen des geplanten Windparks informieren. Viele Sorgen äußerten sie gegenüber Bürgermeister Guido Rahn und Ortsvorsteher Dennis Vesper. Am Ende wurde klar, was sich an den Plänen des Investors noch ändern soll.

Der Ortsvorsteher persönlich klingelte im März an den Haustüren der Auserwählten: Gut 250 Menschen aus der südwestlichen Zone Petterweils lud Dennis Vesper für Mittwochabend ins Bürgerhaus ein - all jene, die nicht weiter als einen Kilometer vom geplanten Windpark zwischen Petterweil und Ober-Erlenbach entfernt leben. Viele von ihnen hatten zuvor geschimpft, weil die Investoren von der Alterric IPP GmbH bei der Bürgerversammlung im Oktober 2022 schwer verständliche Karten zum Energieprojekt zeigten. Deshalb kniete sich der Fachinformatiker Vesper tief in die Materie hinein. Am Mittwoch zeigte er den rund 90 Gästen im Albert-Schäfer-Haus seine selbst errechneten Schattenwürfe und Schallgrenzen auf einer großen Karte.

Bürgermeister Guido Rahn (CDU) war die Sorge anzumerken, es könnte zu einem Protest gegen den Windpark kommen. Mehrfach betonte er, die Rotoren seien nicht zu verhindern. „Wir wollen verhandeln. Komplett dagegen sein wollen wir nicht.“ Ortsvorsteher Vesper (SPD) ergänzte: „Wir haben kein Interesse, diese Windräder hier stehen zu haben. Wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Es ist nicht die richtige Zeit, um nein zu sagen.“ Das übernahmen mehrere Besucher des fast dreistündigen Treffens.

Neben Vesper und Rahn saß Hans-Jürgen Stadler. Der Geschäftsführer der städtischen Energie-GmbH teilte mit, dass er einen der fünf Windmasten kaufen wolle. An dem Geschäft sollen sich die Anwohner beteiligen können. Auch Bad Homburg wolle einen Windmast erwerben, berichtete Rahn. So könne man in Verhandlungen mit der Alterric die Auswirkungen des Windparks auf die Anwohner verringern.

DER WINDPARK Rund 60 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sollen ab 2026 die fünf Rotoren liefern. Sie können den ganzen Energiebedarf der Karbener abdecken, rechnet Bürgermeister Guido Rahn vor. Entstehen sollen sie auf dem 34 Hektar großen Windvorranggebiet 4607. Inklusive der Rotorblätter ragt jede der neuen Windkraftanlagen 246 Meter über den Boden. Hinter dem Projekt steht die Allterric IPP-GmbH. Das Investitionsvolumen dürfte bei mehr als 20 Millionen Euro liegen. Um die Anwohnerschaft zu schützen , ist der Mindestabstand zu den Ortsrändern auf tausend Meter festgelegt. Wenn die Rotoren im Wohngebiet nachts mehr als 35 Dezibel Schall verursachen, werden sie abgeschaltet. Für die Baugenehmigung werde gerade das Umweltgutachten erstellt. Baubeginn ist frühestens 2025. kni

Die Sorgen sind gar viele. Die leichte Hanglage Petterweils gen Osten werde die rotierenden Schatten der Rotoren verlängern, sagte eine Besucherin. Vesper antwortete: „Der Schattenwurf ist in den Plänen ohne Rücksicht auf Gelände- und Bebauungshöhe berechnet.“ Mithin gebe es darin auch den Taunuskamm nicht, der die tief stehende Abendsonne von den Windmasten und Petterweil fernhält.

Außerdem sehen die Regeln laut Vesper vor, dass kein Haus länger als 30 Minuten am Tag oder acht Stunden im Jahr im Schlagschatten liegen darf. Überhaupt trete das Schatten-Problem nur zur Jahreswende auf. Allerdings habe er beim Pläne-Studium herausgefunden, dass an manchen Stellen Petterweils zeitweise ein doppelter Schlagschatten von zwei Rotoren droht. Das stört Vesper. Überhaupt seien die drei mittleren Windmasten am störendsten. Vielleicht könne man einen weglassen, meinte der Ortsvorsteher.

Sorgen bleiben trotzdem. Die Fundamente versiegelten zu viel Acker, fand eine Besucherin. Ein Herr wollte vom Bürgermeister wissen, um welche Summe der Wert seines Anwesens sinke, wenn der Windpark steht: „Würden Sie denn ein Haus kaufen mit so einem Schlagschatten?!“ Eine Frau rief: „Wir werden am Ende zehn bis zwanzig Prozent Verlust haben!“ Raunen im Saal. Es müsse Schadenersatz geben, warf jemand ein.

Bürgermeister Rahn versuchte, mit seiner Autorität, die aufsteigende Empörung zu bremsen. Nein - die Stadtverwaltung werde keine Wertverluste durch Windkraft berechnen. Schadenersatz für Windpark-Nachbarn gebe es nirgendwo. Ein Mann rief: Die Stadt könne Betroffenen doch die Grundsteuer erlassen. Man werde die sinnvollen Anregungen in die Verhandlungen mitnehmen, hieß es am Ende.