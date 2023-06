Anderssein bewusst zum Thema machen

Teilen

Oliver Becker (l.) im Gespräch mit Transmann Ben Steubesand und Emm Weyrauch (r.), der sich als „non-binär“ bezeichnet. Fauerbach (3) © Christine Fauerbach

Die Bbw-Talkshow „Diversitastisch“ ist ein Erfolgsprojekt. Dank einer Förderung von „Demokratie leben“ wird die Veranstaltungsreihe mit Talkshows und Workshops bis Dezember an mehreren Schulen in der Wetterau fortgeführt. Hier Eindrücke vom Gesprächsabend im Berufsbildungswerk Südhessen in Karben.

Im Berufsbildungswerk Südhessen (Bbw) spielt Diversität (Vielfalt, Vielfältigkeit) eine wichtige Rolle. Eines der Projekte ist die am 21. Juni vergangenen Jahres aus der Taufe gehobene Talkshow „Diversitastisch“. Moderiert wird sie von Heike Englisch, Organisatorin von „Diversitastisch“ und Moderator, Regisseur und Theaterpädagoge Oliver Becker. Das Bbw hat die Talk-Show initiiert, um über Vielfalt und Anderssein aufzuklären und zu sensibilisieren. Die Premiere drehte sich um das Thema Diversität im (Arbeits-)Leben. Seither stellt die Veranstaltungsreihe, Menschen vor, die von ihrem persönlichen Weg berichten.

Finanziert wird sie noch bis Ende Juni über HePAS-Mittel durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und vom LWV Integrationsamt im Rahmen des Projektes „Vielfalt bewegt“. Das mehrstufige Bildungsprogramm will Unterschiede und Anderssein bewusst zum Thema machen. Ab Herbst bis Dezember dieses Jahres wird das Projekt von „Demokratie leben“ gefördert. Dadurch finden Talkshows und Workshops an ausgewählten Schulen in der Wetterau statt.

Durch die individuellen Geschichten der Gäste wird das große Thema Vielfalt konkret und greifbar. Jede Show hat einen anderen Vielfaltsschwerpunkt. Am Mittwoch bei der inzwischen neunten Talkshow im Bbw Südhessen war es mit „Identität im Zusammenhang mit Geschlechterrollen und Beeinträchtigungen“ wieder ein spannendes Thema. Die Moderatoren Heike Englisch und Oliver Becker forderten das Publikum auf, mit den Augen der Talk-Gäste die Welt zu sehen, sich den Erfahrungen anderer zu öffnen und über den eigenen Horizont zu blicken.

Eröffnet wurde der Abend von der Hanauer Wort-Künstlerin Annika Hofmann mit ihrem Text „Den Spiegel vorhalten“. Dort heißt es unter anderem: „Lasst uns mal den Spiegel vorhalten und in einen wertschätzenderen Modus schalten. Sind wir nicht viel mehr als eine Hülle der Vergänglichkeit? Was bleibt, wenn die Fassade bricht nach einiger Zeit? Wäre es nicht dran, neue Prioritäten zu setzen und Schönheit mit Einzigartigkeit zu ersetzen? Weißt du was? Du bist einzigartig, die Einzige deiner Art! “

KONTAKT Die nächste öffentliche „Diversitastisch“-Talkshow bei freiem Eintritt im Bbw findet im Rahmen der Interkulturellen Wochen am 20. September ab 18.30 Uhr zum Thema „Herkunft und Kultur“ statt. Wer bei „Diversitastisch on Tour für Schulen“ dabei sein will, kann sich bei Heike Englisch melden per Mail: heike.englisch@bbw- suedhessen.de oder telefonisch unter: 0 60 39/42 81 38. cf

Danach gehörte die Aufmerksamkeit den anderen drei Gästen: Martina Perkovic, Emm Weyrauch und Ben Steubesand. Die Frankfurterin Martina Perkovic sprach über ihr Leben mit Multipler Sklerose und über ihre Erfahrungen als Studentin der Elektrotechnik in einer „Männerdomäne“. Man sehe ihr ihre Krankheit nicht an, aber sie brauche für bestimmte Dinge länger als andere, wodurch sie oft angegriffen werde. Auswirkungen habe ihre Erkrankung auch auf das Privatleben.

Als „non-binär“ identifiziert sich Emm Weyrauch aus Frankfurt. Emm kämpft als Dichter*in, Performer*in und Autist*in um Anerkennung für Menschen mit Autismus, Übergewicht, Brille und für „alle, die anders sind“. Emm trug einen weiteren Text zum Thema „Diversity“ vor.

Beide Gäste berichteten, dass es für sie nicht einfach ist, dem gesellschaftlichen Druck, immer funktionieren zu müssen, standzuhalten, den Erwartungen anderer zu genügen und ihren Weg selbstbestimmt zu gehen.

Ben Steubesand aus Karben ist Transmann. Er schildert seinen langen Weg zum anderen Geschlecht mit vielen Operationen, körperlichen und seelischen Schmerzen, Enttäuschungen über die Reaktionen von Menschen auf seine Geschlechtsumwandlung, die er von klein auf kennt. Er sagt dazu: „Jeder Schritt hat sich gelohnt, ich werde weitergehen. Wichtig ist es, dass Ihr durch- haltet. Geht einfach weiter in die für euch richtige Richtung. Mit jedem Schritt wird es leichter.“

Moderatorin Heike Englisch (l.) mit Martina Perkovic, die an MS erkrankt ist und sich in einer Männerdomäne behaupten muss. © Christine Fauerbach

Annika Hofmann trägt ihren Text „Den Spiegel vorhalten“ vor. © Christine Fauerbach