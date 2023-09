37 Unternehmen geben Einblicke

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken: Das ist das Ziel der Kurt-Schumacher-Schule (KSS) in Karben. Sie veranstaltet am Dienstag, 19. September, von 9 bis 15.30 Uhr einen Ausbildungs- und Berufsinformationstag. 37 Unternehmen sind eingeladen und stellen ihre beruflichen Optionen vor - von dualen Studiengängen bis hin zu Hochschul-Studienangeboten.

Mit dabei sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen, aus der Region, aus dem Mittelstand sowie Konzerne und das Handwerk vertreten. Begleitend zu den Messeständen wird es Vorträge und praktische Workshops geben. Außerdem hat die KSS die Gymnasien der Region eingeladen.

Die KSS ist mit rund 1700 Schülern und 130 Lehrern die größte allgemeinbildende Schule des Wetteraukreises. „Ich freue mich mit der gesamten Schulgemeinde, an diesem Ausbildungstag motivierte Schülerinnen und Schüler mit interessierten Ausstellern an unserer Schule zusammenzubringen, und hoffe, nein, vertraue auf eine fruchtbare Zusammenarbeit“, sagt Ursula Hebel-Zipper, Schulleiterin der KSS.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch den Gewerbeverein Karben, den Wetteraukreis und die Stadt Karben und organisiert durch die SkillConnect GmbH. „Die Herausforderung des Azubi- und Fachkräftemangels betrifft mittlerweile sehr viele mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe im Wetteraukreis“, sagt Schirmherr Jan Weckler, Landrat des Wetteraukreises.

Gerade die Vernetzung von regionaler Wirtschaft und den Schülern als die Kräfte der Zukunft sei dabei entscheidend, um sich gegenseitig kennenzulernen, berufliche Perspektiven zu erkennen und diese zu nutzen. „Dafür sind Ausbildungstage an unseren Schulen vor Ort ein ideales Instrument, um die Menschen zusammenzubringen.“

Für die Schülerinnen und Schüler aus den Schulzweigen Gymnasium, Realschule und Hauptschule sei die Ausbildungsmesse ein einzigartiges Ereignis. Sie können potenzielle Ausbildungsbetriebe, zukünftige Arbeitgeber, interessante Branchen und spannende Berufszweige kennenlernen - und sich im direkten Gespräch mit ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen.

Gerade in Zeiten, in denen die Berufswahl immer komplexer wird und die Anforderungen der Arbeitswelt sich rasch ändern, ist es von großer Bedeutung, dass Schulen und Unternehmen gemeinsam junge Menschen bei der Berufsorientierung unterstützen und Kooperationen eingehen. Das Interesse bei den potenziellen Ausstellern sei groß, um ihre Ausbildungsstellen und Bildungsplätze in Zukunft besetzen zu können.

„Der Ausbildungstag zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen und Stadt in unserer Region, die für eine erfolgreiche Ausbildung und Fachkräftesicherung unerlässlich ist“, ergänzt Guido Rahn, Bürgermeister der Stadt Karben. „Es freut mich sehr, dass wir als Stadt einen Beitrag zur Berufsorientierung junger Menschen leisten können.“ red