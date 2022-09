15-Jähriger mit Softair-Pistole

Die Aufregung war groß am Freitagmorgen in Karben. Gegen 12.45 Uhr war ein Mann in der Franz-Krug-Straße infolge eines großen Polizeieinsatzes festgenommen worden, weil er mit einer Schusswaffe auf dem Balkon im Wohngebiet Taunusbrunnen hantiert haben soll. Das hatten Anwohner der Polizei gemeldet.

Jetzt gibt es neue Informationen der Beamten: Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen. In der Wohnung, in welcher sich der Beschuldigte aufhielt, stellten die Beamten eine sogenannte Softair-Pistole sicher. Die Polizei leitete gegen den Minderjährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 15-Jährige die Polizeiwache in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten wieder verlassen.

Im Rahmen des Einsatzes war es rund um die Franz-Krug-Straße zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, da der Bereich vorsorglich abgesperrt worden war - darunter auch der City-Kreisel als auch die Kreuzung Brunnenstraße/Bahnhofstraße. Verletzt wurde niemand. wpa/pe