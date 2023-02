Im Zug sexuell belästigt

Eine 25-jährige Frau aus Gießen wurde am Montagmittag um 12.23 Uhr in der Regionalbahn 15078 auf der Fahrt von Butzbach in Richtung Gießen Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein 42-jähriger Mann aus Friedberg soll die Frau mehrfach gegen ihren Willen angefasst haben. Beim Halt im Bahnhof Gießen wurde der Mann festgenommen. Er bestritt die Tat, weshalb die Bundespolizei nun nach Zeugen sucht.

Hinweise an 05 61/81 61 60 oder über bundespolizei.de. red