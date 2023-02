Heute DKMS-Aktion für erkrankte Frau

Teilen

Die 42-jährige Jessica Schmitt hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang blieb die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am heutigen Samstag in der Sampo-Halle, Weidgasse 36, in Bingenheim von 13 bis 17 Uhr als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Auch Geldspenden werden benötigt. Die 40 Euro für die Registrierung übernimmt die gemeinnützige Organisation.

Jessica Schmitt, ihr Lebensgefährte Marco und die beiden Kinder (sieben und zehn Jahre) hatten die traurige Nachricht kurz vor Weihnachten erhalten. Im Krankenhaus wurde direkt mit der Chemotherapie begonnen, die jedoch nicht half. Helfen kann Jessica nur noch eine Stammzellspende. „Lasst euch registrieren und gebt allen Patienten die Hoffnung auf ein zweites Leben!“, appelliert ihr Mann.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen bei sich selbst einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Wer sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließ, muss dies nicht erneut machen. Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher sollte man ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.

Bei der Aktion gibt es eine Tombola, Würstchen, Getränke, Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Auch ein Rettungshubschrauber kann angeschaut werden, heißt es in der Einladung. red