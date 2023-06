„Hanf wird uns retten“

Von: Sabrina Dämon

In Pohl-Göns wächst Nutzhanf - daraus lässt sich nach der Labyrinth-Saison Öl, Mehl und vieles mehr herstellen. RED (2) © Red

Drei Hektar Hanf: Im Sommer öffnet im Butzbacher Stadtteil Pohl-Göns wieder das Hanflabyrinth. Die Betreiber Walter Strasheim-Weitz und Steffen Buß haben den Acker kürzlich eingesät. Jetzt muss die Pflanze nur noch wachsen, dann kann durch die Gänge geirrt werden. High wird man davon nicht - auch wenn das ein weitverbreitetes Vorurteil ist. Stattdessen hat die Pflanze aber ganz andere Vorteile.

Das Hanflabyrinth war quasi nur Mittel zum Zweck. „Meine ursprüngliche Idee war es, mit den Leuten ins Gespräch über Hanf zu kommen. Ich wollte ihnen sagen: Hanf ist viel mehr als eine Droge.“ Walter Strasheim-Weitz steht auf, geht in die Küche, kommt mit Flaschen und Gläsern zurück: Hanföl, Hanfnüsse, Hanftee - alles aus der Ernte des Hanflabyrinths gewonnen, das Strasheim-Weitz und Steffen Buß die vergangenen beiden Jahre in Pohl-Göns angelegt und betrieben haben.

Und da drüben, sagt Strasheim-Weitz und deutet auf das Nebengebäude, „das Dach ist mit 30 Zentimetern Hanfstroh gedämmt. Hanf ist der beste und natürlichste Dämmstoff.“

Mit der Begeisterung für die Pflanze kam dem Butzbacher vor vielen Jahren schon die Idee für ein Hanflabyrinth - zumal Hanf für viele ein rotes Tuch ist und oft in die Drogen-Schublade gesteckt wird. Damit hat das Hanflabyrinth aber ohnehin nichts zu tun; es wird nur Nutzhanf angebaut. „Wir haben nur armseligsten Faserhanf“, sagt Strasheim-Weitz lachend. Und damit es als Labyrinth funktioniert, entspricht die Sortenwahl dem Kriterium: Je höher die Pflanzen, desto besser.

Trotzdem sei es in Deutschland nicht einfach, die Pflanze anzubauen. „Laut Gesetzgeber dürfen nur Vollerwerbslandwirte Nutzhanf anbauen“, erklärt Strasheim-Weitz. „Alle anderen werden verurteilt wie Straftäter.“ Damit gestaltete sich die Sache ein wenig schwierig, erinnert sich der Hanflabyrinth-Initiator. Doch irgendwann kam er mit Ortslandwirt Steffen Buß ins Gespräch. Er war dabei.

2021 dann das erste Hanflabyrinth im Feld bei Pohl-Göns. Damals ein Hektar groß. Vergangenes Jahr waren es schon drei.

Auf rund sechs Kilometern konnten Besucher durch das Labyrinth irren. Schummeln und über die Pflanzen nach dem Weg schauen, konnten nicht mal die besonders großen Besucher: „Die Pflanzen waren 3,5 Meter hoch“, sagt Strasheim-Weitz - und beginnt von der Pflanze zu schwärmen, davon, wie unkompliziert sie im Anbau ist. „Wir hatten vergangenes Jahr zu spät eingesät, erst Mitte Juni, und danach hat es kaum noch geregnet.“ Doch der Hanf sei trotzdem gewachsen - fast täglich habe man den Unterschied zum Vortag gesehen. „Hanf wächst sogar an Orten, an denen sonst nichts wächst im Sommer.“ Das ist das Tolle, sagt Strasheim-Weitz: Hanf sei eine anspruchslose Pflanze. „Im Vergleich zum Ölkonkurenten Raps: Den musst du mehrmals spritzen. Und bei Hanf schaust du ohne Zusatzkosten beim Wachsen zu.“

ANBAU Hanf gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Aus der je nach Sorte über drei Meter großen Pflanze kann Speiseöl gewonnen werden sowie glutenfreies Mehl. Die Fasern der Hanfpflanze können je nach Sorte zu Seilen oder Textilien verarbeitet werden. Bundesweit wächst Hanf auf über 7000 Hektar Land. Seit 2013 nimmt die Anbaufläche zu. Nach Angaben des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft wächst Nutzhanf in Deutschland bei 863 zugelassenen Landwirten auf 6444 Hektar (Stand 2021). Die größten Flächen hat Niedersachsen mit 1555 Hektar. Spitzenreiter in Europa ist Frankreich, wo die Pflanze auf rund 14 500 Hektar steht. dpa

Ein weiterer Vorteil: „Hanf verbessert den Boden.“ Die Hanfwurzeln graben sich tief in die Erde, die vielen Wurzelgänge lockern die Erde auf. Nach der Ernte „rauscht das Regenwasser runter“ und kann bis ins Erdreich sickern, erklärt Strasheim-Weitz.

Aus dem in Pohl-Göns angebauten, sehr faserreichen Hanf der Sorte „Fedora“ lässt sich Einstreu oder Brennmaterial herstellen. Gegen Ende der Wachstumsperiode seien die Stängel weitestgehend verholzt. So entstehe auf einem Hektar Fläche in kürzester Zeit drei- bis fünfmal so viel Holz wie auf einer gleichgroßen Waldfläche. Andere Sorten eigneten sich dagegen besser zur Ölherstellung. Genau diese vielen Nutzungsmöglichkeiten wollen die Hanflabyrinth-Betreiber den Besuchern im Labyrinth näherbringen.

Denn, diese Erfahrung haben sie in den vergangenen Jahren gemacht, viele kämen mit Vorurteilen bzw. Hoffnungen - dass sie einen Rausch erlebten. „Manche dachten, wenn sie Blätter mitnehmen und einen Tee kochen, sind sie bekifft.“ Aber, erklärt Strasheim-Weitz: Der Tee aus den Blättern schmecke zwar gut, berauscht werde man davon aber nicht. Sollte der THC-Gehalt bei Nutzhanf bei mehr als 0,3 Prozent liegen, müssten die Pflanzen vernichtet werden (es gebe auch Kontrollen durch die Behörden).

Beispielsweise bei medizinischem Cannabis liegt der THC-Gehalt um ein Vielfaches höher.

Das Labyrinth soll am 14. Juli öffnen und bis September Besucher empfangen. Danach wird geerntet - und die beiden Betreiber beginnen, die Produkte zu verarbeiten.

In Hanföl, Hanfmehl und Hanfnüsse - die geschälten Samen der Pflanze, die eine Vielzahl von Vitaminen, Spurenelementen, leicht verdaulichen Eiweißen und Omega-3-Fettsäuren aufweisen. „Hanf ist eben ein Alleskönner“, sagt Strasheim-Weitz. Und, mit all seinen Anbauvorteilen angesichts des Klimawandels werde die Kultivierung immer wichtiger. „Hanf wird uns retten.“

Das Hanflabyrinth öffnet vom 14. Juli bis zum 10. September. Es wird einige Events geben (z. B. „Nachts im Labyrinth“, „Eventzone“ für Kindergeburtstage, Vorträge, Bauaktionen…). Wie bereits 2022 sind zwei Labyrinthe angelegt, eines ist barrierefrei.

Im vergangenen Jahr waren die Pflanzen dreieinhalb Meter hoch. © Red

Walter Strasheim-Weitz glaubt an die Pflanze Hanf. sda © Sabrina Dämon