Gestohlenes iPad geortet

Teilen

Durch die Ortung seines iPads, das zuvor aus seinem Firmenwagen gestohlen worden war, hat ein Büdinger der Polizei dabei geholfen, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die beiden Männer wanderten in Haft.

Als der Büdinger am Montag gegen 8.15 Uhr in seinen Firmenwagen einstieg, der seit Sonntagabend in der Thiergartenstraße in Büdingen stand, dachte er sich zunächst nichts dabei, als er das offen stehende Handschuhfach und die nicht richtig geschlossene Beifahrertür bemerkte. Dann stellte er jedoch fest, dass mehrere Sachen fehlten, darunter ein iPad, eine Drohne und eine Jacke. Der Büdinger erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Mittags meldete er sich erneut bei der Polizei, weil die Ortung des iPads ergeben hatte, dass sich das Gerät noch in Büdingen befand. Weitere Ortungen führten den Mann zum Büdinger Bahnhof und schließlich in Begleitung einer Polizeistreife zum Bahnhof in Gelnhausen. Bei der Kontrolle von zwei Männern fanden die Beamten die Drohne und das iPad. Dem Büdinger kam zuvor die Jacke sehr bekannt vor, die einer der Männer trug, obwohl sie ihm viel zu groß war. Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest. Am Dienstag wurden die beiden 25 Jahre alten Tatverdächtigen beim Amtsgericht Büdingen vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls aus dem Firmenwagen und wegen Fluchtgefahr. red