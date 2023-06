Genetischer Glückstreffer

Ihr Schicksal hat zahlreiche Menschen bewegt, Hunderte kamen zur Registrierung. Nun gibt es gute Nachrichten: Jessica Schmitt aus Echzell hat eine Stammzellenspende ihrer Tante Heide Stühn-Jeschek bekommen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Übereinstimmung war gering. „Jessica hat gesagt, das war wie ein Sechser im Lotto“, sagt Stühn-Jeschek.

Schwere Monate liegen hinter Jessica Schmitt. Die zweifache Mutter bekam im November vergangenen Jahres die Diagnose: Blutkrebs. Bei einer großen Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in Bingenheim im Februar dieses Jahres sollte ein Spender für die 42-Jährige gefunden werden. Die Verbreitung der Aktion über zahlreiche Medien ging rasend schnell. Aus der Aktion ging trotz Hunderten Registrierungen kein genetischer Zwilling für Schmitt hervor. Ein genetischer Glückstreffer war aber letztlich näher als gedacht: in ihrem familiären Umfeld.

Aber erst einmal von vorne: Für eine Stammzellentransplantation kommen an erster Stelle Geschwister infrage. Schmitts Schwester Daniela Bayer war allerdings nicht als Spenderin geeignet. Bei anderen Verwandten ist die Chance auf identische Gewebemerkmale bereits viel geringer. Zu ihrem Arzt hatte Schmitt aber mal gesagt: „Es gibt da noch eine Tante in der Familie. Die ist genau wie ich.“ Nach einigen Tests erhielt Schmitt dann die Rückmeldung des Universitätsklinikums Gießen/Marburg, dass ihre Tante tatsächlich als Spenderin geeignet sei. „Jessica rief mich an und weinte vor Freude. ,Du passt, du passt! Es ist wie ein Sechser im Lotto‘, sagte sie“, erzählt Heide Stühn-Jeschek.

Sie kam mit einem Anteil von 50 Prozent als „haploidentischer Spender“ infrage, sagt Bayer. Dieser Begriff beschreibt einen Spender aus der Familie, der „halb passend“ ist, also die Hälfte der passenden HLA-Merkmale hat.

Für Stühn-Jeschek folgten daraufhin weitere Untersuchungen. „Ich hatte nur wenig Hoffnung, dass ich wirklich passe.“ Zwischenzeitlich wurde noch ein „8/10 Fremdspender“ in der Datenbank gefunden. Dieser wurde letztlich aber nicht genommen. „Denn nach meinen ganzen Tests und mit dem zusätzlichen ,Verwandtenbonus‘ war ich letztlich ein 9/10 Spender für Jessica“, sagt Stühn-Jeschek. Somit war sie besser geeignet. Mitte März begann für sie dann die Vorbereitung zur Stammzellenspende. „Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich wollte natürlich, dass es funktioniert“, sagt sie. Jeden Tag musste sie Medikamente einnehmen, die die Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn ankurbelten. „Das war wichtig, damit ich dann am Spende-Tag genügend hatte für Jessica“, sagt sie. Zur gleichen Zeit wurde Schmitt zur vorbereitenden Chemotherapie in Marburg stationär aufgenommen.

TYPISIERUNGSAKTION Im Februar 2023 gab es eine große Typisierungsaktion in Bingenheim, um für Jessica Schmitt einen geeigneten Spender zu finden. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) insgesamt 1052 neue potenzielle Spender in ihrer Datenbank aufnehmen. Nach aktuellem Stand ist noch kein Spender für eine andere Person aus der Aktion im Februar hervorgegangen. Das berichtet Nicola Wenderoth von der DKMS-Spenderneugewinnung. Aber: Das kann sich schnell ändern. Insgesamt zählt die Datenbank der DKMS deutschlandweit laut eigener Statistik derzeit 7 562 838 potenzielle Lebensretter. ful

Am Montag, 27. März, war dann schließlich der große Tag gekommen. Stühn-Jeschek musste in die Klinik zur Entnahme der Stammzellen, noch am selben Tag erhielt Schmitt die Spende ihrer Tante. „Die Spende für meine Nichte war sehr emotional und mit großer Angst verbunden“, erzählt Stühn-Jeschek. Der Gedanke, für das Leben ihrer Nichte verantwortlich zu sein, habe sie psychisch gestresst. Nichtsdestotrotz blickt sie positiv darauf zurück. „Es ist ein tolles Gefühl, einem Menschen damit vielleicht das Leben retten zu können. Ich würde es immer wieder machen.“

„Nach der Stammzellenspende begann eine sehr schwere Zeit für Jessica“, sagt Bayer. „Teilweise war sie nicht mehr in der Lage, zu telefonieren oder zu schreiben.“ In diesen Wochen und Monaten sei es der zweifachen Mutter sehr schlecht gegangen. „Einen Satz von Jessica habe ich mir eingeprägt: ,Ich war in der Hölle angekommen und hatte den Ausgang noch nicht gefunden‘“, so Bayer.

Mittlerweile sind drei Monate seit der Stammzellenspende vergangen. Schmitt ist zu Hause. Zwar sei sie nach wie vor geschwächt und könne häufig nur mit Maske das Haus verlassen. Ihre Verfassung schwanke von Tag zu Tag. „Jessica hat immer mal wieder Abstoßungsreaktionen oder die Blutwerte sind schlecht“, sagt Bayer. Aber was für die Schwester auch klar ist: „Sie ist zum Glück aus dem Gröbsten draußen.“

Schmitt möchte sich herzlichst bei allen bedanken, die ihr geholfen und sie unterstützt haben. Besonders die Dimension der DKMS-Spendenaktion habe sie überwältigt.

