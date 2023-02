Galerie zeigt Fallani

Mit einer farbenfrohen Einzelausstellung geht die Kunstgalerie „Lo Studio“ in den Frühling. Zu sehen sind Gemälde und Skulpturen des Künstlers Marco Klee Fallani. Der gebürtige New Yorker absolvierte ein Studium zum Master of Fine Arts am California College of Arts. Werke sind in aller Welt ausgestellt und waren oft Auftragsarbeiten bekannter Modeunternehmen oder auch der öffentlichen Hand.

Neben der Malerei war der Künstler auch erfolgreich als Bühnenbildner für hochkarätige Theater- und Opernaufführungen tätig. Fallani lebt und arbeitet in Florenz. „Ich habe Marco mit Axel Gallun über das Duo ,Lady Ripple‘ kennengelernt. Ich freue mich, dass ich ihn für eine Einzelausstellung gewinnen konnte“, sagt Galeristin Sabine Uhdris.

Die Ausstellung eröffnet am Samstag, 4. März, um 17 Uhr und ist bis zum 18. Juni zu sehen. Die Laudatio hält die Münchner Kunstwissenschaftlerin Britta Acquistapace. Die Galerie „Lo Studio“ ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. red