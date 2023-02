Frontalzusammenstoß mit Bus

Der 75-jährige Fahrer eines Ford Tourneo Connect und seine elfjährige Beifahrerin sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 3010 zwischen Kefenrod und dem Abzweig nach Wenings schwer verletzt worden. Im Bereich einer leichten Linkskurve war der Wagen frontal mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik, das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 75-Jährige aus dem Ostkreis war gegen 7.50 Uhr mit seiner elfjährigen Beifahrerin in dem Transporter auf der L 3010 in Richtung Wenings unterwegs. Kurz hinter Kefenrod kam er dabei nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnhälfte. Dort fuhr in diesem Moment ein Bus, der aus Gedern kam. Der Ford kollidierte frontal mit der linken vorderen Ecke des Busses. Dabei rutschte der Bus in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Radaufhängung des Fords herausgerissen.

Trotz der erheblichen Beschädigungen des Fahrzeugs konnten der 75-Jährige und seine Beifahrerin, die bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurden, den Ford selbstständig verlassen. Die 13 Fahrgäste des Busses, von denen sechs leicht verletzt wurden, und der Busfahrer, der unverletzt blieb, mussten den Bus durch eine als Notausgang entfernte Seitenscheibe verlassen. Die Türen auf der rechten Seite des Busses ließen sich nicht öffnen, weil er im Straßengraben unmittelbar an einer Böschung stand. Die Fahrgäste wurden anschließend im Bürgerhaus Kefenrod betreut.

Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die L 3010 zwischen dem Abzweig Wenings und Kefenrod komplett gesperrt werden. In dem Rückstau blieben unter anderem auch zwei Linienbusse nach Büdingen stecken. Es kam es zu erheblichen Behinderungen, weil derzeit die beiden Kreisstraßen 211 und 209, die mögliche Umleitungsstrecken gewesen wären, wegen Bauarbeiten gesperrt sind. ten