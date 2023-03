Wieder Fahrspaßschule am Burgfeld

Friedberg - Die Fahrspaßschule des Vereins „Mensch mach mit!“ gehört seit einigen Jahren fest in den Veranstaltungskalender der Stadt Friedberg. Am 15. April ist es wieder so weit: Auf dem Parkplatz am Burgfeld vor den Türen des Junity werden den ganzen Tag über die Autos der Fahrschule Jost ihre Runden drehen. Von 9 bis 19 Uhr bietet sich für mehr als 350 Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen den Führerschein nicht machen können, die Möglichkeit, selbst einmal zu fahren.

In Begleitung eines Fahrlehrers können sie auf einem abgesperrten Gelände auf dem abgesteckten Parcours ihre Runden drehen, ordentlich Gas geben, nach Herzenslust die Hupe testen oder einfach nur lenken - den Rest macht dann eben der Fahrlehrer. Wer gar nicht selbst fahren möchte, dem bietet sich ein Rahmenprogramm.

Nach der Premieren-Teilnahme im vergangenen Jahr ist wieder der Verein „US-Einsatzfahrzeuge“ mit dabei. Die PS-starken und optisch auffallenden Fahrzeuge haben im vergangenen Jahr bereits für großen Ansturm gesorgt. Daneben bietet die Fahrschule Jost wieder Rundfahrten mit dem Lkw an, und auch die Verpflegung kommt nicht zu kurz - auf dem Gelände des Junity werden Getränke und Gegrilltes geboten.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich schleunigst unter www. mensch-mach-mit.de anmelden - für Wohneinrichtungen und generell Gruppenanmeldungen kann ein eigenes Formular genutzt werden. Eine so große Veranstaltung ist nicht ohne freiwillige Helfer zu stemmen - jeder Interessierte kann sich gerne beim Verein „Mensch mach mit!“ melden und diesen Tag für die Teilnehmer zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. red