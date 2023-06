Waldbrand gelöscht

Löscheinsatz am Winterstein. pv © Red

Friedberg - Wo genau liegt die Einsatzstelle? Das ist am Freitagnachmittag die Frage gewesen, als erst die Ober-Mörler und dann die Friedberger Feuerwehr zum Winterstein ausgerückt sind. Zunächst hatte ein Anrufer um 14.52 Uhr einen Brand am Aussichtsturm gemeldet. Der liegt in Ober-Mörler Gemarkung. Allerdings war dort kein Feuer zu sehen. Einige Anrufe später stellte sich heraus, dass der Brand am Fernsehturm und damit in Friedberger beziehungsweise Ockstädter Gemarkung ausgebrochen war.

Wie der Ober-Mörler Gemeindebrandinspektor Christoph Dietz mitteilte, waren aus seiner Wehr zunächst bis zu 30 Einsatzkräfte ausgerückt, später seien noch etwa 15 vor Ort gewesen. Etwa 30 Einsatzkräfte aus der Friedberger Kernstadt und aus Ockstadt stießen unter der Leitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Mathias Henritzi hinzu. Gemeinsam wurde der Brand gelöscht. Nach Angaben des Friedberger Stadtbrandinspektors Ingo Wißmer brannte eine relativ kahle, etwa 4000 Quadratmeter große Fläche. Zum Löschen seien 40 000 Liter Wasser verwendet worden, die man mit einem Pendelverkehr zur Brandstelle transportiert habe.

Die Friedberger mussten dann noch zwei Mal dorthin ausrücken: am Samstagmittag und am Samstagabend, nachdem Radfahrer eine Rauchentwicklung aus zwei Baumstämmen bemerkt hatten. Laut Wißmer wurden beim Einsatz am Winterstein eine Kameradin und ein Kamerad leicht verletzt, zudem erlitt ein Kamerad einen Sonnenstich. agl