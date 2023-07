Vorgartensatzung durchgefallen

Von Joachim Wille schließen

Ein Besuch im Ortsbeirat der Friedberger Kernstadt hat zwei Vorteile: Große Projekte werden hier zuerst öffentlich debattiert, und die Mitglieder nehmen kein Blatt vor den Mund. Die neue Vorgartensatzung, die Schottergärten verhindern soll, fiel in dem Gremium glatt durch, sei „handwerklich schlecht gemacht“.

Im Mai 2022 hat die Fraktion der Grünen im Friedberger Stadtparlament den Antrag gestellt, die Verwaltung solle eine Satzung erarbeiten, um Flächenversiegelung in Vorgärten zu verhindern. „Schottergärten“ mögen für Hausbesitzer bequem sein, der Umwelt schaden sie: Insekten und Vögel finden keine Nahrung, Regenwasser kann nicht versickern. Der Antrag wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert, daraufhin legte die Verwaltung eine finale Beschlussfassung vor. Der Ortsbeirat hält den Entwurf aber nicht für „final“, sondern für überarbeitungswürdig.

Die neue Vorgartensatzung spricht Klartext: In der Kernstadt und den Stadtteilen sind demnach Vorgärten „zwischen der Erschließungsstraße und vorderer Gebäudeflucht mit Ausnahme der notwendigen Flächen für Zufahrten, Stellplätze und Zugänge sowie Abfallsammelbehälter gemäß dieser Satzung anzulegen und zu unterhalten.“ Die Vorgärten sind „flächig zu begrünen“. Abweichende Festsetzungen in B-Plänen bleiben unberührt, die Satzung gilt nicht in Gewerbe- und Industriegebieten.

Verboten sind „Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten“ sowie größere Rindenmulchschüttungen. Mülltonnen sind „einzugrünen“, sollen von der Straße aus nicht wahrgenommen werden können. Und weiter: „Klimageräte und Wärmepumpen sind im Vorgartenbereich grundsätzlich nicht bzw. nur mit Ausnahmegenehmigung zulässig.“ Das gilt auch für „bauliche Anlagen“. Geregelt werden ferner die Einfriedungen, sprich Mauern und Zäune; hier wird eine „Bodenfreiheit“ vorgeschrieben, damit Igel durch den Zaun gelangen können. Bei Verstößen gegen die Satzung droht eine Geldbuße bis zu 15 000 Euro.

„Als ich die Satzung durchlas, war ich sehr verwundert“, sagte Doris Jensch (Grüne). Einige Punkte aus dem ursprünglichen Grünen-Antrag seien nicht umgesetzt worden. Insbesondere störte sich Jensch daran, dass der Bestandsschutz nicht geregelt ist. Was geschieht mit bestehenden Schottergärten? Müssen sie umgestaltet werden? Und wenn ja: In welcher Frist? Jensch: „Es fehlen auch Angaben zu den Kontrollen. Der Entwurf ist unausgegoren.“ Christoph Gruss (Grüne) ergänzte, der Passus über die Wärmepumpen müsse gestrichen werden. Sollen sich Eigenheimbesitzer das mitunter brummende Gerät in den hinteren Garten hängen? Gehört es nicht eher auf die Straßenseite, wo es eh laut(er) ist?

Auch Bernd Fleck (CDU) störte sich an der Wärmepumpen-Regelung und dem fehlenden Bestandsschutz. Der Satzungsentwurf sei „ein Unding“, wer ihn erstellt habe, habe „keine Ahnung von der Materie“, wetterte Fleck. „Warum wurden keine Fachleute gefragt?“ „Es gibt zig Klimageräte an Häusern. Müssen die jetzt alle abgebaut werden?“, wollte Bettina Pfannmüller (CDU) wissen.

Zur Bestandsschutzregelung schlug Jensch vor, dieser solle gelten, bis der Vorgarten umgebaut oder komplett neu angelegt wird. Architekt Matthias Kölsch (Freie Wähler/UWG) sagte, die Vorgärten hätten Bestandsschutz, die Regelung gelte nur bei Neubauten. Andernfalls käme es zu Widerständen und Klagen. Kölsch äußerte Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Satzung: „Wer soll das überprüfen? Zieht dann die Vorgartenpolizei durch die Straßen? Eine absurde Vorstellung.“

Der Wärmepumpen-Passus müsse gestrichen werden, bekräftigte auch Andreas Scheunert (SPD): „Das kann nur ein Fehler sein. Die Satzung wurde von Bürgermeister Dirk Antkowiak unterschrieben. Da hätte man genauer hinschauen müssen.“ Was Fleck auf den Plan rief: „Man kann dem Bürgermeister nicht alles in die Schuhe schieben. Der muss sich auf seine Leute verlassen können.“ Aber offenbar, donnerte Fleck weiter, habe auch der Magistrat, der die Satzung durchgewunken habe, „keine Ahnung von diesen Dingen“.

Am Ende einer lebhaften Diskussion stand weiter die Frage im Raum, ob es einen Bestandsschutz für bestehende Schottergärten gibt oder nicht. Der Ortsbeirat, der nur beratend tätig ist und kein Stimmrecht hat, hat sich darauf geeinigt, dass man der Vorgartensatzung in dieser Form nicht zustimmen könne; er fordert vom Magistrat „erhebliche Nacharbeiten“.

Über die Vorgartensatzung wird nach den Sommerferien in den übrigen Ortsbeiräten, im Ausschuss für Stadtentwicklung und im Stadtparlament entschieden.