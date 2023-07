Vom Wasser ins Weiße Haus

Teilen

Margit Bös im Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington als Botschafterin der DLRG Friedberg/Bad Nauheim. red © Red

Einmal im Leben ins Weiße Haus eingeladen werden - und das vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Diesen Punkt auf der Wunschliste kann Margit Bös von der DLRG Friedberg/Bad Nauheim jetzt abhaken. Denn sie als DLRG-Botschafterin hat das Weiße Haus von innen sehen und an einer Führung teilnehmen dürfen.

Hohe Türen, unzählige Hallen und Gänge sowie Empfangsräume, die nach Farben benannt sind: Das Weiße Haus hat viel zu bieten. Der Regierungssitz des US-Präsidenten in der amerikanischen Hauptstadt Washington hat eine Grundfläche von über 5000 Quadratmetern. Sein Inneres durfte Margit Bös von der DLRG Friedberg/Bad Nauheim kürzlich besichtigen.

Die 70-Jährige aus Butzbach ist seit 2016 mit dabei bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Friedberg/ Bad Nauheim. 2017 hat Bös die Qualifikation „Ausbildungsassistent Schwimmen“ abgeschlossen. Das ist die erste Stufe zur Ausbildung zum Schwimmausbilder. Derzeit leitet sie außerdem die Bronze-Bahnen. Das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze wird auch als Freischwimmer bezeichnet.

„Ich mache meine Arbeit bei der DLRG sehr gerne. Wir haben volle Bahnen und immer Wartelisten“, sagt sie. Neben der Technik des Schwimmens sei auch oft die Sozialkomponente bei den Kursen ein Thema. „Ganz viele Kinder weinen anfangs und haben furchtbare Angst vor dem Wasser. Da Vertrauen zu schaffen, ist wahnsinnig wichtig.“ Wenn dann zum Ende des Kurses eine regelrechte Verwandlung bei den Kindern zu beobachten sei und „der Groschen gefallen ist“, sei Bös umso glücklicher. „Das ist für mich der Lohn.“

Als Botschafterin im Auftrag der DLRG hat Bös nun kürzlich das Weiße Haus von innen bestaunen dürfen. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe hat sie eine Führung durch die Räume und Hallen des Anwesens erhalten. „Es war echt super interessant. Wir waren unter anderem im Speisezimmer und auch in den Räumen, wo Besucher empfangen werden - im roten, im blauen und im grünen Raum“, sagt Bös. „In einer großen Halle standen zahlreiche Statuen von Gouverneuren aus den 52 Bundesstaaten des Landes. Das war beeindruckend.“ Das Oval Office habe sie allerdings nicht zu Gesicht bekommen dürfen, bedauert sie.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass Bös das Weiße Haus besuchen durfte? „Ich habe Verwandte in Amerika, meine Tanten sind damals ausgewandert.“ Einer ihrer Verwandten, Larry, hatte dann die Idee, einen Besuch im Weißen Haus zu beantragen. „Es ging darum, diejenigen wertzuschätzen, die sich für ihre Mitmenschen und den guten Zweck über einen langen Zeitraum ehrenamtlich einsetzen.“

Bös habe dann angegeben, dass sie für die DLRG tätig ist. „Dann kam die Einladung: ,Joseph R. Biden invites you‘“, sagt sie. Vor Ort habe das Sicherheitspersonal dann zahlreiche Überprüfungen bei ihr und ihrem Lebenspartner durchgeführt. „Wir wurden bestimmt zehnmal durchleuchtet, bis wir wirklich ins Weiße Haus durften.“

Was bei ihrem Besuch nicht fehlen durfte: das gelb-rote DLRG-Shirt mit ihrem Vornamen darauf. „Wenn ich dann schon sage, dass ich mich bei der DLRG Friedberg/Bad Nauheim engagiere, ziehe ich auch mein Shirt an“, sagt sie. Ein Exemplar des Shirts sei als Andenken dort geblieben.

Bei ihrem Rundgang wurde die kleine Gruppe, die außer ihr und ihrem Partner nur aus Amerikanern bestand, immer von jemandem begleitet. „Allein durfte man nicht unterwegs sein. Auch war das Programm sehr straff. Wir durften kaum stehen bleiben.“ Das trübte aber nicht das Fazit der DLRGlerin: „Das Weiße Haus war wirklich beeindruckend. Ich bin sehr stolz, das Aushängeschild der DLRG gewesen zu sein.“ Wobei - eine kleine Anmerkung gab es noch von Bös: „Ich habe es mir irgendwie ein bisschen größer vorgestellt“, sagt sie und lacht.

In den vergangenen Jahren hat Bös sich ehrenamtlich sehr engagiert. Benefizveranstaltungen, Spendenaktionen und Kurierdienste für Stammzellen und Knochenmark prägen ihre Zeit. „Es erfüllt mich, wenn ich jemandem zum Besseren verhelfen kann.“ Aus diesem Grund sei ihr die Arbeit bei der DLRG auch so wichtig. „Uns geht es um die Selbstrettung. Dass nicht mehr so viele Menschen ertrinken müssen.“ Zu ihrem Besuch im Weißen Haus hat Bös noch einen abschließenden Satz parat: „Es ging dabei nicht um mich, sondern um die DLRG Friedberg/Bad Nauheim. Das ist das, was zählt.“