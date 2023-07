Telefon, Internet und TV-Empfang gestört

Wer in einem bestimmten Bereich Friedbergs wohnt, hat sich am Donnerstagvormittag vermutlich Strom, ein funktionierendes Festnetz-Telefon und einen problemlosen Internetanschluss gewünscht. Für ein paar Stunden sah es diesbezüglich aber eher schlecht aus. Ein Friedberger, der in der Gebrüder-Lang-Straße wohnt, hat sich am Morgen an diese Zeitung gewandt.

Er sei Vodafone-Kunde, und bei ihm funktionierten weder das Festnetz-Telefon, noch das Internet, noch der Fernseher.

Daraufhin wandte sich die Redaktion an Vodafone, deren Pressesprecher Volker Petendorf eine Störung bestätigte, die aber nicht an Vodafone liege, sondern mit Arbeiten des Energieversorgers Ovag zusammenhänge. Dadurch könne es bis etwa 12 Uhr „immer wieder mal zu sporadischen Ausfällen im Kabelnetz kommen“. Bis zu 718 Kabelkunden in Friedberg müssten daher bis circa 12 Uhr mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen beim TV-Empfang, der Internetnutzung und der Festnetz-Telefonie rechnen.

Wie Steffen Musch von der Ovag auf Nachfrage informierte, haben am Donnerstag in der Gebrüder-Lang-Straße und im angrenzenden Mühlweg „betriebsnotwendige Arbeiten stattgefunden, welche nicht unter Spannung ausgeführt werden konnten“.

Deshalb seien die in diesem Netzbereich angeschlossenen und betroffenen Kunden im Vorfeld über einen geplante Abschaltung der Versorgung mit elektrischer Energie im Zeitraum von 8.30 bis 11.30 Uhr informiert worden. Von dieser Abschaltung sei auch der Netzanschluss eines Breitbandkommunikations-Schrankes der Vodafone betroffen gewesen, der sich an der Ecke Mühlweg/Gebrüder-Lang-Straße befinde. Vodafone sei hierüber, wie die übrigen betroffen Netzkunden, im Vorfeld informiert worden.

Steffen Musch weiter: „Die Arbeiten sind von unserer Seite aus mittlerweile abgeschlossen, und auch der Anschluss des Breitbandkommunikations-Schrankes der Vodafone ist wieder mit elektrischer Energie versorgt.“ agl