Streit um Verwaltungsorganisation

Von: Joachim Wille

Die Alte Post, 1913 in der Mainzer-Tor-Anlage 8 errichtet, bildet zusammen mit dem Rathaus und dem „Haus des Handwerks“ ein zusammengehörendes Bau-Ensemble. nici Merz © Nicole Merz

Friedberg - Die CDU und die Grünen fordern die Einführung eines Prozess- und Organisationsmanagements in der Friedberger Stadtverwaltung. In der Debatte wurde Kritik an der bisherigen Vorgehensweise der Verwaltungsspitze laut, und es kam zu einem erregten Disput zwischen dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Patrick Stoll und dem Stadtverordnetenvorsteher Hendrik Hollender (CDU).

Ein umfassendes Prozess- und Organisationsmanagement in der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben fordern CDU und Grüne. Der Antrag wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit knapper Mehrheit angenommen. Wie wichtig digitalisierte Verwaltungsprozesse seien, sehe man am Gestaltungswettbewerb für die Kaiserstraße, sagte Markus Fenske (Grüne). Man müsse früh wissen, was man später wolle, und die Politik müsse den Prozess nachvollziehen können. Es geht um Transparenz. „Solche Prozesse müssen optimal laufen“, sagte Fenske.

Deshalb habe man zusammen mit der CDU den Antrag gestellt. „Wir wollen Hilfe von außen holen und alle Prozesse von Grund auf so gestalten, dass sie funktionieren.“ Was nicht mit der CDU abgesprochen war: Als Negativbeispiel („Ich habe Zweifel am Prozessorganisationsmanagement“) nannte Fenske den Ankauf der Alten Post in der Mainzer-Tor-Anlage: 2018 erworben, sei das Gebäude nicht, wie geplant, Ende 2021 bezugsfertig gewesen. Auch der nächste Termin, Juli 2023, ist verstrichen. Corona spiele dabei eine Rolle, räumte Fenske ein. Aber auch so sei „immer noch unklar, welche Sanierungskosten auf uns zukommen“, wofür das Gebäude genutzt werde und ob es angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt überhaupt benötigt werde. Mit einem Prozess- und Organisationsmanagement, deutete Fenske an, wäre das anders.

Das rief Bürgermeister Dirk Antkowiak (CDU) auf den Plan. Man habe sehr wohl Grundlagen ermittelt. Die Stadtverordneten hätten den Stellenplan erweitert, die neuen Mitarbeiter müssten untergebracht werden. Das Stadtbauamt in der Altstadt werde aufgegeben, alle Mitarbeiter sollen an einem Ort angesiedelt werden. Europaweite Ausschreibungen seien getätigt, Aufträge für Planungsleistung vergeben worden. Die seinerzeitige Planung mit 7 Millionen Euro liege derzeit bei 7,9 Millionen. Antkowiak: „Das ist eine noch erträgliche Steigerung im Vergleich mit anderen Projekten.“

Zum Antrag schlug Antkowiak vor, eigene Stellen im Rathaus zu schaffen, statt auf externe Firmen zurückzugreifen. Dann bleibe das Know-how in der Verwaltung. Die Verwaltungsprozesse im Rathaus, so der Bürgermeister, würden ständig weiterentwickelt. Im Ausschuss könne man das gerne darlegen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Patrick Stoll war mit dem Verlauf der Debatte gar nicht einverstanden, sollte es doch um einen Verwaltungsprozess gehen. Stattdessen „reden der Bürgermeister und sein Herausforderer über die Mainzer-Tor-Anlage“, und der Stadtverordnetenvorsteher schreite nicht ein. Als Hollender antwortete, Fehler der Verwaltung dürften in der Diskussion angeführt werden, betrachtete Stoll dies als unzulässige Meinungsäußerung und blaffte Hollender an: „Wenn Sie mir widersprechen wollen, können Sie sich gerne (als Stadtverordnetenvorsteher, d. Red.) vertreten lassen“, um dann als normaler Stadtverordneter zu sprechen. „Schon interessant, wie sich, mit Blick auf die Wahlen die Meinungen innerhalb der CDU ausdifferenzieren“, kommentierte Klaus-Dieter Rack (SPD) die verbale Fehde.

Zur Sache machte Stoll deutlich: „Wir haben 600 Prozesse in der Stadt am Laufen, die müssen definiert werden.“ Deshalb wolle man sich Know-how von außen einkaufen. Zusätzliche Stellen, wie vom Bürgermeister vorgeschlagen, könne man „gerne zusätzlich schaffen“. Die Erste Stadträtin Marion Götz (SPD), so Stoll, habe bei der Organisationsentwicklung gute Arbeit geleistet; jetzt gehe es darum, alle Verwaltungseinheiten in solche Prozesse einzubinden.

Laut Sven Weiberg (Linke) sind „viele Optimierungen im Rathaus“ möglich. Greife man nicht auf Externe zurück, bestehe die Gefahr der Betriebsblindheit. SPD-Sprecher Rack sagte, man habe solche Prozesse schon vor Jahren gefordert. Die Corona-Pandemie dürfe nicht allein als Grund für Verzögerungen herangezogen werden. „Der Bürgermeister ist auch IT-Unternehmer, hätte längst etwas tun können.“ Die Erste Stadträtin habe bei der Zusammenlegung der Finanzverwaltung gezeigt, wie es geht, sagte Rack. „Das wäre in jedem Amt nötig.“ Gudrun Friedrich von den Grünen stört sich daran, dass ständig Gelder verschoben würden. „Das muss sich ändern.“ Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU, Grünen, UWG und Linke zur Beratung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen; es gab Neinstimmen und Enthaltungen bei SPD und FDP.