Sportabzeichen-Wettbewerb ausgelobt

Der Sportkreis Wetterau und die Sparkasse Oberhessen haben auch für 2023 einen Sportabzeichenwettbewerb der Schulen ausgelobt. Es winken attraktive Preisgelder für die teilnahmestärksten Schulen in fünf verschiedenen Kategorien. Das Deutsche Sportabzeichen bietet für die vier motorischen Grundfähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination in den entsprechenden Gruppen, darunter auch Schwimmen, eine Vielfalt an Disziplinen an, die sowohl nach inhaltlicher Ausrichtung des Sportunterrichts als auch nach den individuellen Neigungen und Stärken der Schülerinnen und Schüler ausgewählt werden können.

Mit dem Wettbewerb sollen noch mehr Schüler zum Erwerb des Sportabzeichens angeregt werden.

Die Wetterauer Schulen sind mit allen Schülern und Lehrkräften teilnahmeberechtigt. Die Wertung für die jeweilige Schule wird automatisch mit der Übermittlung der Prüfkarten (bis 31. Dezember) an den Sportkreis eröffnet. Die Durchführung des Wettbewerbs erfolgt in fünf Kategorien: Grundschulen bis 150 Schüler, Grundschulen ab 151 Schüler, Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Gymnasien bis 600 Schüler, Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Gymnasien ab 601 Schüler sowie Sonder- und Förderschulen. Für die ersten Plätze werden 250 Euro, für die zweiten Plätze 150 Euro und die dritten Plätze 100 Euro als Geldprämie gewährt. Informationen unter: www. sportkreis-wetterau.de. red