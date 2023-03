Schläge und Drohungen

Ein Dieb hat am Montag auf eine Supermarkt-Mitarbeiterin eingeschlagen, ist anschließend geflüchtet, hat dann aber Besuch von der Polizei bekommen, die ihn später an eine Justizvollzugsanstalt übergeben hat.

Der Reihe nach: Bereits am Freitag hatte der schon als Dieb bekannte Mann in dem Supermarkt in der Anna-Kloos-Straße Waren im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen, Am Montag kam er erneut in den Markt und verhielt sich wieder verdächtig. Als er den Laden verließ, sprachen ihn eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter an. Einer Kontrolle verweigerte sich der 27-jährige Bad Nauheimer, und das Eintreffen der alarmierten Polizei wollte er offenbar nicht mehr abwarten. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Dieb und den Angestellten, die verhindern wollten, dass sich der Mann davonmachte. Dabei verlor dieser gestohlene Tabakwaren. Der 27-Jährige schlug nach der Mitarbeiterin und drohte damit wiederzukommen, um die Mitarbeiter „abzustechen“. Ihm gelang die Flucht.

Kurz darauf allerdings nahmen ihn Polizisten dank der guten Personenbeschreibung fest. In seinen Jackentaschen fand man weiteres Diebesgut. Der 27-Jährige ist hinlänglich polizeibekannt und musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Am Dienstag wurde er dem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Hinweise unter 0 60 31/60 10. red