Romantik und Moderne

Die Dekantskantorei Friedberg lädt am Wochenende zu zwei Chorkonzerten ein. Am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Markuskirche Butzbach sowie am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr in der Stadtkirche Friedberg werden unter der Leitung von Kantor Ulrich Seeger Werke für Chor und Orgel aus Romantik und Moderne zu hören sein.

Thomas Wilhelm wird den Chor an der Orgel begleiten. Die beiden Aufführungen sind zugleich Benefizkonzerte für die große Stadtkirchenorgel, die im vergangenen Jahr umfangreich gereinigt, restauriert und mit zwei romantischen Orgelwerken auf den Seitenemporen mit elf neuen Registern erweitert wurde. Neben drei Psalmvertonungen von César Franck und Rolf Schweizer sowie der Messe in f-Moll von Josef Gabriel Rheinberger steht im Mittelpunkt des Programms ein ausdrucksstarkes Werk des tschechischen Komponisten Petr Eben.

Wilhelm ist Orgelsachverständiger der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Kirchenmusiker an der St.-Nikolaus-Kirche in Bad Vilbel.

Für das Konzert wird kein Vorverkauf angeboten. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr). red