Reisebriefe aus Irland

Friedberg - In Kooperation mit dem Bibliothekszentrum Friedberg lädt die Friedberger Gesellschaft zur Förderung deutsch-irischer Verständigung am heutigen Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr, zu einer besonderen Lesung in der Bibliothek ein.

Der Kölner Stephan Schäfer vom „Kölner Künstler Sekretariat“ liest aus den „Reisebriefen aus Irland“ von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785 bis 1871), dem Namensgeber der gleichnamigen Eisspezialität. Der Fürst war ein preußischer Generalleutnant und genialer Landschaftsarchitekt. Um durch eine lukrative Heirat Geld für seine Parkgestaltungen zu gewinnen, verbrachte Pückler zwischen 1825 und 1829 viele Monate in England, Wales und Irland.

Seine 1828 geschriebenen Reisebriefe aus Irland erzählen von einem schönen, aber unterdrückten Land, seiner großen Vergangenheit, aber auch seiner armseligen Gegenwart und ziehen auch heute noch den Leser in ihren Bann. red