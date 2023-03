Räuber erbeutet mehrere Hundert Euro

Am Sonntagabend wurden im Wetteraukreis zwei Tankstellen überfallen. Die Geschädigten blieben körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Tatort Ober-Mörlen: Gegen 20.48 Uhr betritt ein maskierter Räuber die Tankstelle auf dem Rastplatz Wetterau-Ost an der A 5. Er droht mit einem Messer, fordert von den beiden Angestellten Bargeld. Die Angestellten kommen der Aufforderungen aber nicht nach, woraufhin der Täter aus dem Verkaufsraum und weiter in Richtung Lkw-Parkplätze flüchtet. Beim Täter soll es sich um einem 1,70 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann handeln, der Deutsch mit Akzent sprach und zur Tatzeit dunkle, sportliche Kleidung sowie eine Sturmhaube trug.

Tatort Rosbach v. d. H.: Gegen 22.02 Uhr betritt ein als 1,75 Meter großer und schlanker junger Mann beschriebener Täter die Tankstelle in der Ober-Rosbacher Raiffeisenstraße. Er bedroht die beiden Kassierer mit einem großen Messer und fordert sie auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro flüchtet der mit einer Sturmhaube maskierte Kriminelle zu Fuß in Richtung Dieselstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war kurz nach der Tat aus Richtung Dieselstraße ein mit mehreren Personen besetztes Mercedes Coupé (vermutlich mit HG-Kennzeichen) auf das Tankstellengelände gefahren. Der Fahrer kaufte am Nachtschalter ein, woraufhin das Auto zurück in Richtung Dieselstraße fuhr.

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist unter anderem die Frage, ob es sich in den genannten Fällen um ein und denselben Täter handelt. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise unter Tel. 0 60 31/60 10. In diesem Zusammenhang werden auch die Insassen des Mercedes Coupé gebeten, sich bei der Polizei zu melden. red