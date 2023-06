Oasen-Wochenende zum Staunen in Friedberg

Am 24. und am 25. Juni 2023 locken die »Tage der offenen Gärten« in Friedberg in einige Oasen. Diesmal nehmen neben Gartenbesitzern in der Kernstadt auch solche in Ockstadt und Ossenheim teil.

Nach der durchweg positiven Resonanz im vergangenen Jahr finden am kommenden Wochenende zum zweiten Mal »Tage der offenen Gärten« statt. Die Veranstaltung wird von einer Aktionsgruppe, die aus dem Netzwerk »Wetterau im Wandel« entstanden ist, organisiert. Federführend sind Rabea und Kyra Scheifele, die unter dem Titel »Rabeas und Kyras Farm« einen Permakulturgarten betreiben. Gegenüber dem Vorjahr gibt es mehrere Änderungen. Erstmals nehmen auch Gartenbesitzer in Ockstadt und Ossenheim teil. Ziel der teilnehmenden Gärtnerinnen und Gärtner ist es, die Biodiversität zu fördern, Ökosysteme zu vernetzen und aufzuzeigen, wie man ressourcenschonend, biologisch und zukunftsfähig gärtnern kann.

Die Öffnungszeiten der Vereins-, Schul- und Privatgärten wurden auf zwei Tage verteilt. »Im letzten Jahr hatten viele Besucher es nicht geschafft, alle teilnehmenden Gärten zu besuchen, was diese sehr schade fanden«, erklärt Michaela Schremmer aus dem Organisationsteam. Die Zahl der Gärten ist auf 13 gestiegen.

Möglichst nicht mit Auto kommen

Die Organisatoren haben einen Flyer erstellt, der in vielen Friedberger Geschäften erhältlich ist, unter anderem in der Buchhandlung Bindernagel, bei Brillen Schick, im Ticket-Shop, im Ulenspiegel und bei der Bäckerei Löber. Ferner werden die Wege zu den einzelnen Gärten einheitlich ausgeschildert. In einigen Gärten werden teilweise Führungen oder Workshops angeboten, auch für Speis und Trank ist gesorgt. Die Veranstalter bitten die Besucher darum, nicht mit dem Auto zu kommen, da sich in der Nähe der Gärten kaum Parkplätze befinden. »Kommen Sie doch einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß!« heißt es in dem Flyer.

Die teilnehmenden Gärten und die dazugehörigen Öff-nungszeiten: Saisongarten Fauerbach, Am runden Garten 17 (Samstag 15 bis 17 Uhr), »Rabeas und Kyras Farm« am unteren Ende der Gebrüder-Lang-Straße (Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 16 Uhr), Privatgarten von Sabine Janus-Förster, Barbarastraße 13 (Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr), Kinderfarm Jimbala, An den 24 Hallen 1 (Samstag 14 bis 18 Uhr), Friedberger Begegnungsgarten neben Jimbala (Samstag 14 bis 17 Uhr), Nabu-Garten gegenüber dem Begegnungsgarten, (Samstag von 14 bis 17 Uhr), »KunstgARTen« im Sodenweg zwischen Burg und Bad Nauheim (Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr), Pri-vatgarten von Familie Germey, An der Seewiese 1 in der Nähe von St. Bardo (Samstag von 11 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr), drei Gärten in der Passivhaussiedlung »Lummer-land« in Ossenheim, (Hinterm Alten Ort, Sonntag von 11 bis 14 Uhr), Privatgarten »Permakultur« in der Nelkenstraße 10 in Ockstadt (Samstag 12 bis 18 Uhr) und der Saisongarten in Ockstadt am Ortsausgang in Richtung Rosbach (Samstag von 11 bis 13 Uhr).