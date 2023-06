Neuauflage von Konzert-Sommer geplant

Deutlich über 20 000 Fans haben am Wochenende die drei Konzerte von Johannes Oerding, Roland Kaiser und der „Just-White“-Party von Radio FFH besucht; zählt man die Zaungäste hinzu, waren es viel mehr. Alles lief organisatorisch glatt, wie Bürgermeister Dirk Antkowiak (CDU) bei einem ersten Fazit im Kulturausschuss sagte.

Friedberg hatte Glück mit dem Wetter. Der Rest darf als Erfolg dank guter Vorbereitungen verbucht werden. Ein Dreivierteljahr lang wurden die Konzerte vorbereitet, die Stadt musste Auflagen erfüllen. Wichtig war laut Antkowiak, dass die BImA die Kaserne als Parkplatz für sechs Shuttlebusse zur Verfügung gestellt hatte. So konnte ein Verkehrskollaps vermieden werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Konzertbüro Bahl sei hervorragend gewesen, sagte Antkowiak, hob aber auch das Engagement seiner eigenen Mitarbeiter hervor und erwähnte besonders Harry Thyssen und Lukas Hölzinger, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten. Drei Tage lang war die Stadt voll mit Besuchern. „Die Gaststätten waren ausgebucht, hatten viel zu tun“, freute sich der Bürgermeister. „Im Radio gab es Friedberg-Nachrichten und einen Friedberg-Wetterbericht, das war eine super Werbung für unsere Stadt.«

Probleme mit den Konzertbesuchern habe es keine gegeben. Die meist jüngeren Besucher der „Just White“-Party seien sogar pflegeleichter gewesen als die Roland-Kaiser-Fans, von denen einige auf dem Heimweg nach dem Konzert unbedingt lautstark weitersingen wollten. Auch gab es Kaiser-Fans, die unbedingt per Navi mit dem Auto direkt auf die Seewiese fahren wollten. Dies verhinderte das Sicherheitspersonal, das an vielen Anwohnerstraßen stand und den Verkehr regelte. Jetzt wird intern ein Fazit gezogen, und dann dürfte entschieden werden, die Großkonzerte auf der Seewiese im nächsten Jahr zu wiederholen, freilich mit anderen Künstlern. Die lautstarke „Just White“-Party findet im nächsten Jahr wieder an einem anderen Ort statt, das Gastspiel in Friedberg war eine einmalige Sache. Im Rathaus träumen sie jetzt davon, einen internationalen Superstar für die Neuauflage zu engagieren, einen der ganz großen der Musikbranche. jw