NACHRICHTEN

Marco Tschirpke zu Gast im Theater Altes Hallenbad

Friedberg . Dass ein Mann, der mit Worten spielt, vom Spiel mit den Tasten kommt, ist nicht so üblich. Marco Tschirpke hat an der renommierten Folkwang-Hochschule in Essen studiert. Tonsatz und Klavier waren seine Fächer, doch früh begeisterten ihn Gedichte. Er interpretierte, vertonte Werke anderer Dichtender, doch bald kamen eigene Werke dazu. Einige davon sind am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr im Theater Altes Hallenbad zu hören. Karten gibt es im Ticket-Shop an der Burg und online unter www. ticket-shop-friedberg.de. Oder direkt an der Abendkasse. red