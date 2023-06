Mit schwarzem Hut und „Plan A“

Immer wieder zieht es Johannes Oerding ins Publikum. Schuchardt © Harald Schuchardt

Etliche Männer - und auch nicht wenige Frauen - trugen am Freitagabend einen schwarzen Hut auf dem Kopf. Das hatte einen Grund: Es handelte sich um die Edelfans unter den 5000 Besuchern, die zum Auftritt von Johannes Oerding im Rahmen seiner Tour„Plan A“ zum Auftakt des Friedberg Open-Air-Sommers auf die Seewiese gekommen waren.

Die Besucher waren allesamt bestens drauf, und das schon beim Support Act - früher hieß das Mal Vorprogramm - das Philipp Dittberner bestritt. Der Singer-/Songwriter begeisterte zusammen mit seinen beiden Mitstreitern am Keyboard und Schlagzeug mit seinen Songs „Das ist Dein Leben“„Deine Kleine Welt“und seinem bekanntesten Hit „Wolke 4“und wurde von den Oerding-Fans entsprechend gefeiert. Diese Auftritt war denn auch die perfekte Einstimmung, auf das, was die nächsten zweieinhalb Stunden folgen sollte. Johannes Oerding zog die Fans gleich vom ersten Moment an in seinen Bann. Er lieferte einfach vorzüglich ab und erwies sich bei seinem Auftritt in Friedberg einmal mehr als perfekter moderner Entertainer. Schon beim zweiten Song „Kreise“ ging die Post ab und gleich danach verlies der 41-Jährige erstmals sie riesige Bühne, suchte den Kontakt mit seinen Fans. Mit Besucher Markus sang er gemeinsam „So schön“ und auch an die „Zaungäste“ außerhalb des Festivalgeländes dachte der Wahl-Hamburger. So stellte es sich an den Bühnenrand und winkte denen zu, die vor den Toren, dafür aber umsonst zuhörten. Irgendwann kletterte Oerding über die Absperrung, mischte sich mitten unter die Besucher und entdeckte an der zweiten Absperrung den sechs Jahre alten Paul, der sich „Der Sonne hinterher“ wünschte.

Sieben Alben hat Oerding bisher veröffentlicht, darunter auch ein „unerfolgreiches“, wie der Musiker bekannte. In einem „Nostalgie-Medley“ sang er aus jedem Album einen Song, von seiner ersten Komposition „Die Tage werden anders sein“bis zum aktuellen Album-Titelsong „Plan A“. Hervorragend war auch die vierköpfige Begleitband. Mit seinem Hit „An guten Tagen“läutete Oerding das Finale ein, dem noch zwei stürmisch geforderte Zugaben folgten. Oerdings Plan A hat in Friedberg bestens funktioniert. har