Mit Messer verletzt

Teilen

Durch Drohungen mit einem Messer hat ein Unbekannter am Samstag um 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Haagstraße versucht, einen 23-Jährigen dazu zu bewegen, ihm im Norma-Markt Bier zu kaufen. Als der junge Mann dies ablehnte, verletzte der Unbekannte ihn mit dem Messer oberflächlich am Bauch und flüchtete zu Fuß. Hinweise an 0 60 31/60 10. red