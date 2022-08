Mensaessen wird teurer

Das Mittagessen in der Friedberger THM-Mensa wird teurer. merz © Red

Weil Lebensmittel teurer geworden sind, muss das Studentenwerk Gießen zum 1. September die Preise für einen Teil seines Speisenangebotes in Mensen und Cafeterien anheben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Studentenwerks hervor, das auch für die Mensa der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Friedberg verantwortlich zeichnet. Darin heißt es erläuternd:

„Die Einkaufspreise für häufig eingesetzte Artikel sind seit Jahresbeginn teilweise exorbitant gestiegen: Mehl kostet jetzt 38 Prozent mehr, Vollkorn-Spaghetti 46 Prozent, das Frittierfett für die bei Studierenden äußert beliebten Pommes 30 Prozent, die Butter schlägt gar mit 111 Prozent mehr zu Buche.“

Weitere Steigerungen seien durch die Lieferanten bereits angekündigt. „Uns ist klar, dass die aktuellen Preissteigerungen in vielen Bereichen des Lebens für Studierende belastend sind. Daher haben wir versucht, Preisanpassungen so lang es eben geht zu vermeiden“, erläutert Geschäftsführer Ralf Stobbe.

„Leider können wir die auch für uns stark gestiegenen Lebensmittel-Einkaufspreise sowie die neu erhobenen Energiekosten-Zuschläge unserer Lieferanten nicht mehr länger vollständig kompensieren und müssen sie teilweise an die Studierenden weitergeben. Wir tun das so moderat wie möglich, damit die Studierenden sich auch weiterhin täglich gut und günstig in der Mensa verpflegen können.“

Konkret bedeutet das Folgendes: Die Festpreise für Beilagen und Desserts in den Mensen und Cafeterien des Studentenwerks steigen um jeweils zehn Cent. Eine Schale Kichererbsensalat, Ratatouillegemüse oder Schokopudding kostet dann zum Beispiel. beispielsweise 70 statt der bisherigen 60 Cent. Pommes sind künftig für 80 Cent statt für 70 Cent pro Schale zu haben, gebratene frische Champions für 1,10 Euro statt für einen Euro pro Schale. Die Preise für einen Teller Pasta steigen um jeweils 20 Cent - je nach gewählter Sauce kostet das Hauptgericht dann zwischen 2,20 und 2,40 Euro. Laut Studentenwerk müssen auch die Preise für Salatbowls von 2,70 Euro auf 3,20 Euro und für „Feel-good-Bowls“ von 3,20 Euro auf 3,80 Euro angehoben werden.

Die angegebenen Preise gelten für Studierende der Justus-Liebig-Universität Gießen, der THM und der Hochschule Fulda. Hochschulbedienstete und externe Gäste zahlen Aufschläge auf die auch weiterhin subventionierten Preise für Studierende. red